Espana agencias

La policía interviene 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en Alicante

Los agentes localizaron a primera hora más de una treintena de aves, entre ellas ejemplares jóvenes y hembras, en plena calle tras recibir denuncias sobre enfrentamientos clandestinos y molestias, iniciando una investigación para dar con los responsables del abandono y maltrato

Por Newsroom Infobae

Guardar

Alicante, 8 ago (EFE).- La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en el transcurso de una operación desarrollada en la zona norte de la ciudad, según ha informado este viernes el ayuntamiento en un comunicado.

La intervención se llevó a cabo en la calle Diputado Luis Gámir en colaboración con el departamento de Protección Animal del consistorio y la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia y cuidado de las aves, entre las que también había gallinas y polluelos.

Quince agentes de las unidades de Barrios y Canina y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) han participado en esta operación, que se realizó a primera hora de la mañana del jueves y en apenas 60 minutos, después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales en diferentes puntos de la zona.

Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir hallaron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía pública, aunque algunos también estaban encerrados en jaulas de fabricación casera.

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de estos animales y de la organización de peleas de gallos nocturnas en varios puntos de la zona norte.

“No podemos permitir estas prácticas ilegales de peleas, que están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal y pueden ser constitutivas de un delito contra la fauna”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero. “Ni tampoco vamos a consentir las molestias que causan a los vecinos, ni otros comportamientos rechazables como el abandono y el maltrato animal”, ha subrayado. EFE

Temas Relacionados

Policía Local de AlicantePeleas de gallosAyuntamiento de AlicanteJulio CaleroAlicanteCalle Diputado Luis GámirAbandono animalProtección animalProtectora de AnimalesGrupo Operativo de Intervención RápidaEFE

Últimas Noticias

La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

Infobae

Elma Saiz cree "incomprensible" que el PP no dé "un paso atrás" en la moción de Jumilla

Infobae

Extinguido el incendio forestal activo desde el miércoles en Carataunas (Granada)

Infobae

El Real Madrid muestra sus condolencias por el fallecimiento del periodista 'Manolete'

Infobae

Mumbrú: “Serbia es la principal favorita pero Alemania va al Eurobasket a ganar”

Consciente del desafío que implica defender el título, el técnico barcelonés asegura que la escuadra germana busca crear una mentalidad ganadora, enfrenta rivales de alto nivel y mantiene la vista puesta en obtener el máximo premio en el certamen continental

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

Turkish Airlines planea presentar una

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)