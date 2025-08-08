La policía interviene 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en Alicante

Alicante, 8 ago (EFE).- La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en el transcurso de una operación desarrollada en la zona norte de la ciudad, según ha informado este viernes el ayuntamiento en un comunicado.

La intervención se llevó a cabo en la calle Diputado Luis Gámir en colaboración con el departamento de Protección Animal del consistorio y la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia y cuidado de las aves, entre las que también había gallinas y polluelos.

Quince agentes de las unidades de Barrios y Canina y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) han participado en esta operación, que se realizó a primera hora de la mañana del jueves y en apenas 60 minutos, después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales en diferentes puntos de la zona.

Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir hallaron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía pública, aunque algunos también estaban encerrados en jaulas de fabricación casera.

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de estos animales y de la organización de peleas de gallos nocturnas en varios puntos de la zona norte.

“No podemos permitir estas prácticas ilegales de peleas, que están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal y pueden ser constitutivas de un delito contra la fauna”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero. “Ni tampoco vamos a consentir las molestias que causan a los vecinos, ni otros comportamientos rechazables como el abandono y el maltrato animal”, ha subrayado. EFE