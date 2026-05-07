CCOO rechaza la reducción de personal en el Gómez Ulla ante la alerta por hantavirus

Madrid, 7 may (EFE).- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado su preocupación este miércoles por la "opacidad" informativa y la reducción de personal en el Hospital Gómez Ulla, cuando el centro debe afrontar la llegada de pacientes vinculados con la alerta internacional por hantavirus.

La organización sindical asegura en un comunicado que los profesionales sanitarios del centro madrileño están conociendo información sobre el operativo del hantavirus a través de la prensa, sin que la dirección del hospital facilite datos "claros y detallados" sobre protocolos, medidas organizativas, recursos o posibles impactos asistenciales.

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Esta situación, según el sindicato, coincide con "el cese de decenas de trabajadores temporales", una decisión que, desde su punto de vista, debilita la capacidad de respuesta del hospital ante cualquier contingencia sanitaria extraordinaria y deja los recursos humanos en un estado de "grave deterioro" para afrontar la carga asistencial ordinaria.

La central sindical considera "inadmisible" que el Ministerio de Defensa mantenga esta política de recortes en un hospital de referencia para situaciones de alta complejidad, mientras se anuncian dispositivos especiales que requieren "transparencia y planificación y recursos suficientes".

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En este contexto, el sindicato ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud, así como una reunión inmediata con la dirección del hospital donde se aclaren las medidas de protección, los protocolos de actuación y las garantías de seguridad para los profesionales. EFE