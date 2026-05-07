Espana agencias

CCOO rechaza la reducción de personal en el Gómez Ulla ante la alerta por hantavirus

Guardar
Google icon

Madrid, 7 may (EFE).- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado su preocupación este miércoles por la "opacidad" informativa y la reducción de personal en el Hospital Gómez Ulla, cuando el centro debe afrontar la llegada de pacientes vinculados con la alerta internacional por hantavirus.

La organización sindical asegura en un comunicado que los profesionales sanitarios del centro madrileño están conociendo información sobre el operativo del hantavirus a través de la prensa, sin que la dirección del hospital facilite datos "claros y detallados" sobre protocolos, medidas organizativas, recursos o posibles impactos asistenciales.

PUBLICIDAD

Esta situación, según el sindicato, coincide con "el cese de decenas de trabajadores temporales", una decisión que, desde su punto de vista, debilita la capacidad de respuesta del hospital ante cualquier contingencia sanitaria extraordinaria y deja los recursos humanos en un estado de "grave deterioro" para afrontar la carga asistencial ordinaria.

La central sindical considera "inadmisible" que el Ministerio de Defensa mantenga esta política de recortes en un hospital de referencia para situaciones de alta complejidad, mientras se anuncian dispositivos especiales que requieren "transparencia y planificación y recursos suficientes".

PUBLICIDAD

En este contexto, el sindicato ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud, así como una reunión inmediata con la dirección del hospital donde se aclaren las medidas de protección, los protocolos de actuación y las garantías de seguridad para los profesionales. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Cabildo de Tenerife plantea limitar el uso del vehículo privado en el Teide

Infobae

Una concejala de Vigo, a un paso de juicio por el accidente mortal en una atracción

Infobae

El exmarido de Lucía Garrido mantiene que actuó en legítima defensa en la muerte a tiros de dos hombres

El exmarido de Lucía Garrido mantiene que actuó en legítima defensa en la muerte a tiros de dos hombres

Irene Montero se limita a destacar que hace campaña con normalidad y esquiva aclarar si habrá actos con Maíllo

Irene Montero se limita a destacar que hace campaña con normalidad y esquiva aclarar si habrá actos con Maíllo

Tokio, Shanghái, Montreal y Orlando, sedes de los eventos clasificatorios Los Ángeles 2028

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

Una venezolana residente en México logra la nacionalidad española como sefardí tras una batalla judicial en Madrid

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo que asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

ECONOMÍA

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

DEPORTES

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Malas noticias para el Real Madrid: Mendy estará un año de baja por lesión y pone sobre la mesa la opción de la retirada

Mbappé apunta al Clásico contra el FC Barcelona: el francés realizó parte del entrenamiento con el resto del equipo tras pasar la revisión médica

Tchouaméni manda a Valverde al hospital: nueva bronca en el Real Madrid, que tiene que tomar medidas ante la crisis en el vestuario

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”