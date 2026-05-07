Irene Montero se limita a destacar que hace campaña con normalidad y esquiva aclarar si habrá actos con Maíllo

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que participará normalmente de la campaña de Por Andalucía a las elecciones andaluzas sin aclarar si habrá actos conjuntos con ministros de Sumar y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de acuudir a una jornada en el Congreso sobre la necesidad de desbloquearla Ley de 'bebés robados', cuestionada sobre el hecho de que ella y la secretaria general de su partido, Ione Belarra, no coincidan en actos encabezados por Maíllo, que es el cabeza de cartel de la candidatura de Por Andalucía, que integra a Podemos, IU y Movimiento Sumar con otras formaciones.

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"Participaremos normalmente en la campaña y todos los demás análisis después de las elecciones. Ahora estamos en campaña y lo único importante es que la gente de izquierdas en Andalucía se movilice para echar a Moreno Bonilla", ha zanjado la exministra de Igualdad.