Una concejala de Vigo, a un paso de juicio por el accidente mortal en una atracción

Vigo, 7 may (EFE).- El juez ha acordado este jueves continuar el procedimiento abreviado por los delitos de homicidio imprudente y lesiones por imprudencia grave contra la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, y el propietario de la atracción ferial el 'Saltamontes' por un accidente mortal ocurrido en agosto de 2024 en las fiestas de Matamá.

Según recoge el auto del juez de la sección de instrucción, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Vigo, al que ha tenido acceso EFE - que no es firme porque aún cabe recurso- uno de los brazos hidráulicos de la atracción se desprendió debido a un insuficiente par de apriete en los tornillos de sujeción, lo que provocó su rotura por fatiga.

PUBLICIDAD

La madrugada del 3 de agosto de 2024, tras producirse este accidente en la atracción de feria, Iván Castaño, de 35 años, falleció en las fiestas de la parroquia viguesa de San Pedro de Matamá. Además, su pareja, que lo acompañaba, resultó herida y una testigo del siniestro también sufrió lesiones.

Tras dar por finalizada la instrucción de la causa, el juez ha acordado la continuación del procedimiento abreviado contra la concejala de Seguridad y Fiestas y el dueño del 'Saltamontes' y ha decretado el sobreseimiento provisional para el resto de los imputados, entre ellos, el jefe de la Policía local.

PUBLICIDAD

Con este auto, el titular de la plaza 3 da traslado de la resolución al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El juez decreta el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto del entonces presidente de la comisión de fiestas de Matamá, el jefe de la Policía local y el jefe del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, al entender que no ostentan una posición de garante que les obligara jurídicamente a actuar para impedir el resultado que tuvo la puesta en marcha de la atracción.

PUBLICIDAD

El auto recoge que el Ayuntamiento de Vigo informó al presidente de la comisión de fiestas acerca de las atracciones que habían superado los trámites administrativos exigidos y aquellas que no, entre las que se encontraba el 'Saltamontes', "cuya puesta en funcionamiento había sido expresamente desautorizada".

Según la resolución, la Concejalía de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal no comprobó que la atracción, cuya puesta en funcionamiento "no había sido autorizada", estaba "desarrollando su actividad con normalidad", ni ordenó el precinto.

PUBLICIDAD

Asimismo, subraya que no se ha acreditado que hubiera informado de dicha circunstancia a la Policía local "por los cauces habituales destinados a tal fin", ni tampoco que le hubiera ordenado el precinto.

Y concluye que "existen indicios racionales para considerar que la omisión" de la concejala de Seguridad investigada "es penalmente relevante y que su conducta imprudente contribuyó causalmente al resultado, existiendo indicios de criminalidad contra ella".

PUBLICIDAD

En la resolución, el juez destaca que el dueño de la atracción, Genaro Manuel M.D.S., "a pesar de ser conocedor de la resolución administrativa" que impedía su puesta en funcionamiento, "operó en las fiestas patronales sin título habilitante". EFE