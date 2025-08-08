Joxe Mari Korta, recuerdo y memoria

Ana Burgueño.

San Sebastián, 8 ago (EFE).- La tranquilidad de la que disfrutan ahora los empresarios vascos era aún una quimera hace 25 años, cuando ETA seguía extorsionándolos y dio un paso cualitativo al asesinar a Joxe Mari Korta, presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, el 8 de agosto de 2000.

Fue un crimen que conmocionó a la sociedad vasca y, muy especialmente, a quienes habían estado junto a él menos de un mes antes en un acto en el que el diputado general de Gipuzkoa, Román Sudupe, del PNV, pidió a los empresarios que se "resistieran al chantaje" de la banda terrorista.

Ocurrió, además, solo diez días después de que un pistolero de ETA acabara con la vida del socialista Juan María Jauregi, exgobernador civil de Gipuzkoa, otra víctima más de ese año 2000 que la organización terrorista decidió llenar de muertes después de romper la tregua a la que había seguido el pacto de Estella.

Desde el año siguiente y hasta 2016, cada 8 de agosto el empresario fue recordado en concentraciones celebradas en Zumaia, la localidad guipuzcoana donde fue asesinado cuando salía de su empresa con un coche bomba que los terroristas habían estacionado al lado del suyo.

La Fundación Joxe Mari Korta Bidetik (Por el Camino de Joxe Mari Korta), creada un año después del atentado por familiares, amigos y compañeros del empresario, decidió en 2017 poner fin a esos actos, aunque sin renunciar a su "recuerdo y memoria".

Su hijo Andoitz, actual viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, fue el encargado de anunciarlo en una rueda de prensa en la que contextualizó la decisión en el "nuevo panorama" que el "fin del terrorismo" había llevado al País Vasco.

La Fundación ha elegido este 25 aniversario como fecha simbólica para poner fin formalmente a sus actividades, aunque el trabajo realizado deja frutos como el programa de becas que creó a finales de 2024 junto a la Diputación de Gipuzkoa para mantener viva la memoria del empresario y transmitir los "valores éticos" que guiaron su vida.

Las becas Korta beneficiarán cada año a dos jóvenes estudiantes de Formación Profesional con el fin de que profundicen en sus estudios sobre tecnologías industriales, para lo que cada uno recibirá 6.000 euros.

Y de la presentación de las nuevas becas el pasado octubre a unos reconocimientos veteranos: los Premios Korta. El pasado 10 de julio se entregaron en San Sebastián en una ceremonia presidida por el lehendakari, Imanol Pradales.

Estos galardones fueron instituidos en 2000 por el Gobierno Vasco bajo la denominación 'Kemena' para reconocer a quienes habían trabajado en favor de la mejora empresarial. El propio Korta asistió a su presentación, pero tras su asesinato se acordó que llevaran el nombre del presidente de Adegi. Lo anunció el lehendakari Juan José Ibarretxe en enero de 2001 junto al consejero de Industria de entonces, Josu Jon Imaz, ahora consejero delegado de Repsol.

Además, hace casi dos décadas que se inauguró en la capital guipuzcoana, en el campos de la Universidad del País Vasco, el centro Joxe Mari Korta, creado para que grupos de investigación desarrollaran su trabajo de forma conjunta con las empresas, más allá de las propias facultades y escuelas.

Es el legado que muchos han decidido mantener para no olvidar a un empresario, apasionado del ciclismo, que dejó viuda y tres hijos y que tenía 52 años cuando ETA lo mató. EFE