Japón dice que EE.UU. cometió un error con sus aranceles recíprocos y acuerdan corrección

Tokio, 8 ago (EFECOM).- Japón dijo este viernes que Estados Unidos cometió un error al implementar sus nuevos aranceles sobre Japón y que Washington se ha comprometido a rectificar los términos en base a su acuerdo y reembolsar las tasas incorrectamente cobradas.

Según el negociador japonés en cuestiones arancelarias, Ryosei Akazawa, Washington ha admitido haber cometido un "error" al añadir un gravamen adicional del 15 % a los preexistentes en ciertos productos, y no fijar un arancel del 15 % estándar, como venía informando el Gobierno nipón, y se ha comprometido a enmendar la orden ejecutiva al respecto para solucionarlo.

"Es sumamente lamentable que se haya emitido y puesto en vigor una orden presidencial que no cumple con el acuerdo entre Japón y EE.UU. en los procedimientos administrativos internos de EE.UU. sobre los aranceles recíprocos", declaró Akazawa ante periodistas de medios locales desplazados a EE.UU., según recogió la cadena pública NHK.

El negociador japonés dijo que no sabe cuándo exactamente se producirá la modificación de la orden, una decisión de EE.UU., dado que se trata de un asunto administrativo interno, pero que entiende que tendrá un efecto retroactivo con lo cobrado hasta ese momento.

Akazawa realizó el anuncio tras tres horas de conversaciones con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según detalló la Cancillería japonesa en un comunicado.

"El ministro Akazawa confirmó una vez más el contenido del acuerdo sobre aranceles recíprocos e instó a EE.UU. a tomar medidas para corregir la orden ejecutiva lo antes posible", recogió dicho texto.

Los aranceles específicos a cada país del presidente estadounidense, Donald Trump, entraron en vigor en la medianoche del jueves en Washington (13:00 hora local japonesa), pero sin otorgar a las importaciones japonesas el trato de favor que Tokio pensaba haber obtenido al concluir sus negociaciones hace unas semanas.

Washington acordó el pasado 22 de julio que mantendría un arancel fijo del 15 % para las importaciones desde Tokio, por debajo del 25 % con el que había amenazado al país asiático y otras naciones, y también inferior a la tasa del 24 % que anunció el 2 de abril, antes de suspenderlos para mantener negociaciones con sus socios.

La Administración Trump también se comprometió a reducir los aranceles automotrices del 27,5 % actual hasta el 15 % para vehículos y autopartes procedentes de Japón, a cambio de la promesa de Tokio de realizar una inversión masiva en EE.UU., sin embargo, la fecha de aplicación de esta reducción sigue sin estar clara. EFECOM

