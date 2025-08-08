Intervienen en Punta Umbría 4.500 litros de combustible con destino al narcotráfico

Huelva, 8 ago (EFE).- La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) se ha incautado de 177 garrafas con 4.500 litros de combustible que, presuntamente, iban a ser utilizadas para abastecer embarcaciones rápidas dedicadas al transporte de droga.

Durante el operativo, los agentes detuvieron en la zona de la ría a una persona e inmovilizaron el vehículo en el que se transportaban las garrafas.

El detenido, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil y ha pasado a disposición judicial.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado "la inflexibilidad absoluta de este Ayuntamiento frente a cualquier actividad relacionada con el narcotráfico".

Ha agradecido la rápida y eficaz actuación de la Policía Local, destacando "su compromiso firme con la seguridad de los vecinos y con la defensa del litoral frente a estas redes criminales".

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha querido poner de relieve que esta actuación "refuerza la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para prevenir y combatir actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la imagen de la localidad". EFE

