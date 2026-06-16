El Valencia Basket refuerza su juego interior con la internacional húngara Virag Kiss

Valencia,16 jun (EFE).- El Valencia Basket ha incorporado a la jugadora interior Virag Kiss, que ha firmado por una temporada, según informó el club este martes a través de un comunicado.

Kiss, de 28 años y 1.94 metros de altura, llega procedente del CB Avenida, equipo al que se incorporó en enero tras abandonar el Athinaikos Qualco griego. Con el conjunto salmantino disputó 26 partidos repartidos entre la Liga Femenina Endesa, la Copa de la Reina y la Eurocup.

PUBLICIDAD

Su mayor participación fue en las competiciones nacionales, donde llegó a participar en 22 partidos con un promedio de 8,2 puntos, 5,7 rebotes y 10,7 créditos de valoración por encuentro.

La jugadora húngara cuenta con experiencia en Euroliga después de su paso por el KSC Szekszard, el CBK Mersin y el Uni Gyor. Con el Uni Gyor se enfrentó al Valencia Basket en la temporada 2024/2025 anotando 2 puntos en la primera vuelta de la fase de grupos y otros 8 en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

Kiss es una habitual en las convocatorias de la selección de Hungría con la que ha jugado dos Eurobasket, además de participar en las fases de clasificación para los torneos europeos y mundiales. También fue internacional en categorías inferiores y fue elegida en el mejor quinteto del Mundial sub17 en 2014. EFE

cma sm/arh