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EL G7 prevé armonizar medidas para que se pueda ir con seguridad al Mundial pese al ébola

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Los líderes del G7, reunidos en la ciudad francesa de Évian, se mostraron dispuestos este martes a armonizar medidas "adecuadas y eficaces" en materia de viajes y cuarentena para que quienes deseen acudir al Mundial de fútbol o viajar estas próximas semanas lo puedan hacer con seguridad pese al brote de ébola.

"Millones de personas viajarán por trabajo o turismo o para asistir al Mundial de fútbol que acogerán EE.UU., Canadá y México en las próximas semanas. Debemos asegurarnos de que puedan hacerlo de forma segura", apuntaron en una declaración conjunta.

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Respetando las competencias nacionales, según señalaron, dijeron estar decididos a reforzar su coordinación y a trabajar "para armonizar medidas que sean adecuadas y eficaces en materia de viajes, cuarentena y aislamiento para las personas que hayan estado en las regiones afectadas, de conformidad con las normas internacionales más estrictas de salud y seguridad pública".

El mensaje de los jefes de Estado y de Gobierno de EE.UU., Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, que celebran de lunes a miércoles en la localidad francesa de Évian su cumbre anual, subrayó que la prioridad es evitar una mayor propagación tanto en la República Democrática del Congo (RDC) como en los países vecinos.

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Por ello, solicitaron una respuesta fuerte y coordinada contra la actual epidemia e instaron al sector privado a sumarse a esa ayuda para acelerar el despliegue de herramientas de prevención, preparación y atención.

La RDC elevó el lunes a 808 los casos confirmados en el brote declarado el 15 de mayo en el este del país, incluyendo 192 muertos, mientras que en Uganda se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

"Para atenuar el impacto de la epidemia, debemos asegurarnos de que el virus se mantiene confinado en una zona lo más limitada posible, donde podamos concentrar los recursos médicos y humanitarios", apuntó la nota de las siete economías más industrializadas del mundo.

El G7 dijo estar dispuesto a proporcionar y movilizar medios de apoyo en favor de dicha respuesta mundial coordinada, "con el fin de facilitar el desarrollo y la distribución eficaz de vacunas, pruebas de detección y tratamientos especializados para combatir esta epidemia en los próximos meses".

El grupo hizo también un llamamiento "a los actores competentes en la respuesta para que mejoren la coordinación de sus esfuerzos y eviten duplicidades, con el fin de garantizar la respuesta más rápida y eficaz posible ante esta crisis". En este sentido, alentó a tener en cuenta las necesidades y los planes de acción definidos por las Naciones Unidas. EFE

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