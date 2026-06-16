Hanfmann elimina a Fonseca que sigue sin ganar en Halle

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El alemán Jannik Hanfmann protagonizó la primera sorpresa del torneo de Halle al eliminar en primera ronda al brasileño Joao Fonseca por un doble 6-2, en una hora y siete minutos.

El germano, que logró su victoria 100 en el circuito, aprovechó la inactividad del sudamericano de 19 años para situarse en segunda ronda donde jugará con el ganador del partido entre su compatriota Alexander Zverev, primer cabeza de serie y campeón en Roland Garros y el checo Vit Kopriva.

PUBLICIDAD

Fonseca no había vuelto a jugar desde que perdió en cuartos de final de Roland Garros. El de Halle fue su primer partido en hierba en este curso. Nunca había jugado con Hanfmann el tenista brasileño que por tercer año seguido cae en la primera ronda del torneo alemán y ya acumula ocho derrotas y cinco victorias en césped en su carrera.

El sudamericano, que necesita partidos en esta superficie, debe esperar al final del torneo para ver si se mantiene en el top 25 del ránking ATP.

PUBLICIDAD

También progresó en este tramo inicial el polaco Hubert Hurkacz que eliminó al ruso Andrey Rublev, por 6-3 y 6-2 en 69 minutos y jugará contra el local Daniel Altmaier, invitado del torneo, que dejó fuera al georgiano Nicola Basilashvili, de la previa, por 7-5 y 6-4.

El estadounidense Frances Tiafoe dejó fuera a otro de los favoritos, el italiano Flavio Cobolli, sexto, al que venció por 6-2 y 7-6(4) para citarse en segunda ronda con el japonés Sho Shimabukuro, que se impuso en tres sets (6-4, 3-6 y 6-4), al neerlandés Tallon Griegkspoor. EFE

PUBLICIDAD