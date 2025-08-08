Fallece el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete' a los 68 años

Madrid, 8 ago (EFE).- El periodista deportivo Manuel Esteban Fernández 'Manolete', conocido fundamentalmente por sus informaciones sobre fichajes y por su amor por el Atlético de Madrid, falleció este jueves a los 68 años, tras casi 40 dedicados a su profesión, según informa este viernes el diario As.

La trayectoria de Manolete es, sobre todo, conocida por su paso por la Cadena Ser y el diario As, al que entró en 1996 y donde fue redactor de fútbol y redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, club del que era reconocido seguidor.

Nació en la madrileña plaza del Dos de Mayo y se convirtió en un especialista informativo en materia de fichajes tras dar sus primeros pasos como profesional en la Agencia EFE y en el diario Marca.

Manolete puso fin a su actividad como profesional en 2020, cuando se jubiló de la profesión en As, debido a que "su salud comenzó a deteriorarse", según informó el periódico.

El Atlético de Madrid, su equipo y gran pasión, recordó este viernes al periodista y transmitió el pésame a la familia y amigos mediante un mensaje en sus redes sociales: "La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban 'Manolete', periodista deportivo y aficionado rojiblanco. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz".

Además, entidades como LaLiga también quisieron recordar al periodista en sus redes: "LaLiga muestra sus condolencias a los familiares y amigos del periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'. Descanse en paz". EFE