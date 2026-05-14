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El PSOE pregunta al Supremo si puede querellarse contra Aldama por sus acusaciones en el juicio "sin una sola prueba"

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El PSOE ha solicitado permiso al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, al entender que acusó al partido con "falsedades" en el juicio de las mascarillas y "sin una sola prueba".

Mediante un escrito de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden "la oportuna licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias".

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Desde el partido que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalan que es "público y notorio" que en la declaración de Aldama como acusado en el juicio que celebró el Supremo, "lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra el PSOE y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó".

El PSOE sostiene que Aldama realizó "gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella".

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"A mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora", agrega.

ATENTADO CONTRA SU HONOR

Para el PSOE, lo declarado por Aldama "ha atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado".

"Lo manifestado es absolutamente falso" y responde "a otros intereses espurios y al margen del procedimiento", sostiene ante la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzgó a Aldama, al exasesor ministerial Koldo García y al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE.

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