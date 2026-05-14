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Una mujer acepta un año de cárcel por la muerte de un perro atado varios días en una azotea al sol

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Una mujer ha aceptado un año de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales, así como para su tenencia y convivencia en domicilio, por la muerte de Maikel, el perro que falleció tras estar varios días atado en una azotea de Torrevieja (Alicante) al sol en agosto de 2022.

El caso ha concluido con una sentencia de conformidad, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo previo al juicio, señalado para este jueves a las 11.30 horas por la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Orihuela, según ha indicado el Partido Animalista (Pacma) en un comunicado.

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El escrito de acusación presentado por Pacma y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (Faada) señala que la mujer mantuvo al animal "atado en una terraza tipo solárium en las horas de más calor" durante "varios días consecutivos, provocándole finalmente un golpe de calor que derivó en hemorragias orgánicas y la muerte del perro".

Inicialmente, las acusaciones solicitaban para la acusada una pena de 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para la tenencia y convivencia con ellos.

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Sin embargo, tras semanas de negociaciones entre las partes, se ha llegado a un acuerdo de conformidad por el que la mujer ha aceptado esa condena de un año de cárcel, "cuya ejecución quedará suspendida por no sobrepasar el mínimo de dos años", y cuatro de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales, así como para su tenencia y convivencia en domicilio.

Ambas organizaciones consideran que este tipo de resoluciones judiciales, "aunque insuficientes", son "fundamentales" para "seguir avanzando en la persecución penal del maltrato animal". También han recalcado "la importancia de denunciar cualquier situación de abandono o sufrimiento para prevenir tragedias similares".

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EuropaPress

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