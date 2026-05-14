Espana agencias

Sumar ve posible un acuerdo para un nuevo decreto de alquileres y pide a PSOE y Junts demostrar su "voluntad política"

Guardar
Google icon
Imagen HOX6HC4PIBC75MRHQC7EVU3BCY

Sumar ha asegurado que ve posible un gran acuerdo político para aprobar la prórroga de contratos de alquiler por decreto, aunque advierte que el pacto depende de la "voluntad política" de PSOE y Junts.

Así lo han trasladado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, después de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, haya puesto como "prioridad" volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres para "antes del verano".

PUBLICIDAD

"Trabajamos con total determinación y estamos convencidos de que existen las condiciones para que haya un acuerdo político suficiente para que salga adelante", ha señalado Bustinduy en declaraciones a los medios en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dentro de un acto de la campaña electoral de Por Andalucía a los comicios del 17M.

POR DECRETO, NO VÍA ENMIENDA

PUBLICIDAD

Posteriormente, fuentes de Sumar han remarcado que su prioridad siempre ha sido clara y consiste en aprobar la prórroga vía decreto para dar "certidumbre" a tres millones de personas. Por tanto, van a insistir en intentar que se apruebe de nuevo después de que fuera tumbada en el Congreso con los votos en contra de la derecha, al destacar que cuenta con un amplio apoyo social. Desde el PSOE propusieron introducifr esos cambios vía enmienda a otra ley que se tramite en el Congreso.

Tras recalcar que se esfuerzan también por regular el alquiler de temporada, el socio minoritario del Ejecutivo cree que es posible un acuerdo sobre la prórroga de alquileres, aunque depende de la "voluntad política" de Junts y PSOE, su socio en el Ejecutivo.

Recientemente Sumar manifestó que iba a proponer a los grupos una nueva propuesta de decreto y se mostraba partidario de asumir medidas que reivindica Junts, como bonificaciones fiscales a caseros y la aplicación del IVA franquiciado. Eso sí, enfatizaron que estas dos demandas del partido de Puigdemont apelan a las competencias que ostentan los socialistas, sobre todo al Ministerio de Hacienda.

JUNTS SE ABRÍA A APOYAR UN DECRETO SI HAY DEDUCCIONES FISCALES

En paralelo, Junts se ha mostrado este miércoles abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

Así lo explicaron fuentes del partido de Carles Puigdemont después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avalara esta semana activar incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda, como pedía Junts.

De esta forma, Sumar anima a las distintas partes a presentar propuestas que permitan dibujar el perímetro para un posible pacto, que garantice una mayoría suficiente que garantice la eventual convalidación del decreto en el Congreso.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abascal espera que a Moreno se le pase "el berrinche" a la hora de pactar con Vox

Infobae

PP pide debatir en el Congreso el cierre de los presupuestos de 2024 y sus modificaciones

Infobae

Maíllo dice que Moreno perderá las elecciones por la sanidad, "como Susana Díaz en 2018"

Infobae

Begoña Gómez reitera a la Audiencia de Madrid: Se la investiga por ser cónyuge de Sánchez

Infobae

La Fundación Dalí adquiere un cuadro del artista de 1926 de una colección privada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

Los rostros de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Israel acusa a Lamine Yamal de “fomentar el odio” por ondear una bandera palestina durante la celebración del Barça

ECONOMÍA

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

El Banco de España señala la guerra y la vivienda como los grandes focos de incertidumbre para la economía

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Aunque estés trabajando sin papeles, tienes derecho a una indemnización”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse