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Marlaska rechaza los discursos que vinculan inmigración con delincuencia

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Palma, 14 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este jueves en Palma, sin hacer mención a ningún partido concreto, los discursos que vinculan inmigración con delincuencia, puesto que en muchos casos la primera va ligada a situaciones de vulnerabilidad.

“No, la delincuencia va anudada a otros elementos”, ha subrayado Marlaska, que ha presidido este jueves en Palma la toma de posesión de José Antonio Puebla como jefe superior de Policía de Baleares, en un acto al que también han asistido la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la vicepresidenta segunda del Govern balear, Antonia Estarellas.

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El ministro del Interior ha subrayado que la política de cooperación internacional ha permitido reducir en más de un 40 % las llegadas irregulares a España en los primeros cuatro meses del año.

Ha dicho que "es cierto" que esta mejora no se ha registrado en el caso de Baleares (ha aumentado un 19,5 %) y ha subrayado, no obstante, que la tendencia también comienza a cambiar en el archipiélago.

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El ministro ha atribuido la evolución positiva en España al trabajo conjunto entre instituciones y cuerpos policiales, y ha defendido que la gestión migratoria debe desvincularse de la delincuencia, ya que esta última responde en muchos casos a situaciones de vulnerabilidad.

Marlaska ha subrayado que la política de cooperación internacional ha permitido reducir en más de un 40 % las llegadas irregulares a España en los primeros cuatro meses del año. EFE

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