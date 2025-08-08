España, a la espera de un milagro para lograr meterse en el Europeo de voleibol

Madrid, 8 ago (EFE).- La selección española de voleibol jugará este sábado ante Suecia y el próximo miércoles en casa ante Suiza los dos partidos que le restan de la fase de clasificación para el Europeo del próximo año, en los que está obligado a ganar y esperar una carambola para poder lograr el billete para la competición continental.

El combinado que entrena el francés Hubert Henno se medirá mañana con el equipo nórdico en la localidad sueca de Habo y el día 13 contra el helvético en Alicante en el Pabellón Pedro Ferrándiz.

Los ‘linces rojos’ perdieron el pasado año ante Suecia en Guadalajara (0-3) y en su visita a Suiza (3-2), por lo que necesita vencer en ambos por 3-0 ó 3-1 y aguardar otros resultados favorables.

Suiza y Suecia, con victoria para los helvéticos en su primer partido, lideran el grupo E con cuatro puntos, mientras que el cuadro español tiene uno.

Clasifican para el Europeo los líderes de los siete grupos de la fase de clasificación y los cinco mejores segundos, por lo que España aún tiene alguna opción matemática a la espera del resultado del choque suizos y suecos el día 16.

Serán 24 los países que pugnarán por el título continental en el torneo que se organizará del 9 al 27 de septiembre de 2026 con Italia, Finlandia, Rumanía y Bulgaria como sedes.

Henno ha desplazado a Habo a catorce jugadores: Rubén Lorente y Jaime Arjones (colocadores); Andrés Villena y Álvaro Gimeno (opuestos); Víctor Rodríguez, Carlos Nieves, José Villalba y Jordi Ramon (receptores); Alejandro Ribas, Jean Pascal Diedhiou, Miquel Àngel Fornés y Joan Domenech (centrales); José Osado y Unai Larrañaga (líberos), informa la Real Federación Española de Voleibol en su web.

España ha participado en las últimas cuatro ediciones del Eurovolley, un torneo bienal, y la última vez que no logró billete fue en el de 2015.

Henno, que destacó como jugador en la selección de Francia, tomó las riendas de los ‘linces rojos’ el pasado mes de mayo.

Su primer test fue la fase de grupos de la Liga Europea de Oro, en la que, de doce equipos, ocupó la sexta plaza, con cuatro victorias y dos derrotas, por lo que no tuvo acceso a la final a cuatro. EFE