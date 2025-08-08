Espana agencias

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado ante periodistas que está dispuesta a presentarse en la Cámara Alta para explicar las contrataciones de Belate, remarcando transparencia y la ausencia de responsabilidades contables según auditoría oficial

Pamplona, 8 ago (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado su "total predisposición" a acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado para dar explicaciones, como exconsejera del Gobierno de Navarra, sobre las adjudicaciones de obras públicas que puedan estar en cuestión.

En declaraciones a los periodistas, preguntada por la petición que UPN ha avanzado que hará para su comparecencia en el Senado después de que haya sido rechazada la solicitada en el Parlamento foral, ha advertido de que en todo caso se solicita para que dé explicaciones sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate en los que ella ya no era consejera de Economía y Hacienda.

"Me consta que ha habido muchísimas comparecencias, información y total transparencia en el último año en la Comunidad Foral", donde además un informe de la Cámara de Comptos "entendía que no hay ningún tipo de responsabilidad contable en la adjudicación de esas obras".

Dicho esto, ha mostrado su "total predisposición" a la "colaboración total" y a "comparecer cuantas veces sea necesario", desde el "respeto absoluto y exquisito a la legislación con vocación de servicio público". EFE

