Hiopos Lleida-Dreamland Gran Canaria: duelo directo por la permanencia

Lleida, 16 may (EFE).- El Hiopos Lleida, con un colchón de dos victorias sobre la zona de descenso, y el Dreamland Gran Canaria, con un único triunfo de margen, disputarán este domingo en el Barris Nord (12:00 CET) un duelo vital por la permanencia en la Liga Endesa.

El conjunto ilerdense, decimotercero con once triunfos, se ubica dos victorias por encima del descenso, que marca el Andorra. A tres jornadas para el final de la competición, el Lleida y el equipo del principado todavía deben jugar entre ellos, pero una victoria ante el Gran Canaria sellaría la permanencia de forma matemática.

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Los catalanes vienen de caer con contundencia ante el Río Breogán (114-87) en la jornada intersemanal. A pesar del resultado, Cameron Krutwig completó un gran partido con 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y el técnico Gerard Encuentra pudo dar descanso a las piezas importantes del equipo.

Una de ellas es el escolta James Batemon, la principal referencia ofensiva del cuadro burdeos. El norteamericano promedia 15,9 puntos, 2,9 asistencias y 15,2 créditos de valoración. Además, es el quinto jugador de la liga que más minutos juega (26:13) y el segundo que más tiros libres convierte (5,59).

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Otro jugador que ha ganado protagonismo en Lleida es el ala-pívot Melvin Ejim, que es el quinto mejor reboteador defensivo de la competición (4,2).

Al talento de sus jugadores se sumará el apoyo del Barris Nord, que prevé una gran asistencia de público. Los ilerdenses encadenan tres victorias consecutivas en su feudo, todas ellas ante equipos de 'play-off': La Laguna Tenerife, Barça y Surne Bilbao Basket.

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Por su parte, los canarios suman diez victorias, por lo que su margen con las posiciones rojas de la tabla es todavía menor. Además, solo ha ganado el averaje contra el Andorra, mientras que lo ha perdido ante el Casademont Zaragoza y el Recoletas San Pablo Burgos.

A pesar de ello, vienen de vencer en tres de los últimos cuatro partidos. En el último de ellos, arrollaron a La Laguna Tenerife en el derbi canario (102-83) tras una gran actuación del escolta Isaiah Wong (25 puntos y 29 de valoración).

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De hecho, Wong es la referencia de su equipo, firmando 14,3 puntos y 13,2 créditos de valoración de media en la Liga Endesa. Por otro lado, el alero argentinp Nico Brussino es el tercer jugador que más minutos suma en pista de toda la liga (27:17).

El conjunto claretiano ha evidenciado una mejora notable en su juego tras las llegadas del técnico Néstor 'Ché' García, el base Brandon Jefferson, el escolta Kassius Robertson y el ala-pívot Chimezie Metu.

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En el encuentro de la primera vuelta, el Lleida se impuso con solvencia a un Gran Canaria que mostró una versión muy gris (50-68). El ala-pívot Pierre Pelos fue el mejor para los suyos (14 puntos y 6 rebotes), mientras que la dupla Batemon-Ejim sumó 30 créditos de valoración.

Pese a que el contexto clasificatorio es similar, el averaje de +18 a favor de los catalanes puede ser un factor determinante no solo para el choque, sino para el devenir final de la lucha por la permanencia.

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Asimismo, cabe destacar que el Dreamland Gran Canaria es el equipo menos anotador de la competición (81,6 puntos), mientras que el Hiopos Lleida es el tercer conjunto que menos anota (83,8).

Otro de los alicientes del choque es el regreso del pívot Kur Kuath al Barris Nord, la que fue su casa en la temporada 2023-2024, cuando el Hiopos Lleida logró el ascenso a la ACB. También será un choque especial para el base claretiano Andew Albicy, que disputará su partido 200 en la Liga Endesa. EFE

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