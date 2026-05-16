El Real Madrid a reencontrarse con la victoria camino de la Euroliga

Madrid, 16 may (EFE).- El Real Madrid, líder destacado de la Liga Endesa, recibe este domingo al Asisa Joventut, en todo un clásico del baloncesto español, con la misión de reencontrarse con la victoria tras encajar dos derrotas seguidas para acudir con mejor sabor de boca a la semifinal de la Euroliga, l viernes ante el Valencia, en Atenas.

El conjunto de Sergio Scariolo tratará de superar la merma bajo los tableros por los problemas físicos en forma de lesiones del caboverdiano Edy Tavares, del ucraniano Alex Len e incluso de Usman Garuba ante un rival como el Joventut que intenta consolidar su plaza en la zona de 'play off', olvidar el sinsabor de quedarse fuera de la lucha por la Liga de Campeones que se celebró en su casa y de paso poner fin a su racha sin ganar como visitante, algo que no logra desde finales de marzo.

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Dani Miret, técnico del conjunto badalonés, tiene también la importante baja del pívot exmadridista Ante Tomic y la duda de Simon Birgander por molestias musculares para un choque "muy difícil", según admitió el sueco Ludde Hakanson, quien admitió que como visitantes tienen que "mejorar".

"Es semana de F4 para ellos, seguro que quieren hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones. Esperamos la mejor versión del Real Madrid", señaló el jugador de la 'Penya', que ahora deben de afrontar cinco partidos en estas próximas dos semanas

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Las derrotas ante el Rio Breogán, en el Movistar Arena, y el Surne en Bilbao no han puesto en peligro el liderato del conjunto de Sergio Scariolo, que tiene una ventaja de cuatro victorias sobre sus perseguidores, UCAM Murcia, Barcelona y Baskonia.

El técnico italiano no quiere que esa distancia y la cercanía de la fase definitiva del torneo continental influyan de nuevo en este encuentro ante un rival más que complicado, al que solamente pudo ganar en Badalona por cinco puntos tras pasar muchos apuros (75-80) y cuya necesidad ahora es mucho mayor.

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La historia está claramente a favor del Real Madrid, que tan solo ha permitido dos victorias verdinegras en sus 21 últimas visitas (en 2020 y 2023), pero vuelve a la pista madrileña Ricky Rubio enchufado, que tiene ganas de reencontrarse con el triunfo en una cancha donde no vence desde el 27 de diciembre de 2009.

El internacional español tendrá enfrente al argentino Facu Campazzo, que podría entrar en el 'top 10' de jugadores históricos del club blanco con mayor valoración acumulada en la Liga. Tiene 3.213 puntos, a dos solo del estadounidense Louis Bullock (3.215). EFE

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