Nacen los primeros cachorros de los linces reintroducidos en el Cerrato Palentino

Palencia, 16 may (EFE).- La reintroducción del lince ibérico en Castilla y León ha dado un paso más del proceso con el nacimiento de los primeros cinco cachorros, nacidos en dos camadas diferentes y con las hembras Virgo y Valeriana como madres, tras ser liberadas en 2025 en la comarca del Cerrato Palentino.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha detallado que Virgo ha parido dos cachorros y Valeriana tres, con lo que se producen los primeros nacimientos de linces en la mitad norte de España varias décadas después de su extinción.EFE

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