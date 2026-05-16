El Valencia, a sellar la final ante Zaragoza y a alzar su primer título en el Roig Arena

Valencia, 16 may (EFE).- El Valencia Basket recibe este domingo en el Roig Arena al Casademont Zaragoza, en el segundo partido de la final de la Liga Femenina Endesa, un encuentro en el que, tras haber vencido en el primero, de repetir triunfo logrará su cuarto título liguero y conseguirá conquistar su primer trofeo en su nueva cada tras haber ganado la Copa de la Reina en Tarragona.

El conjunto ‘taronja’ se impuso en el primer partido de la final disputado este pasado jueves en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza (73-81) con la interior Khaalia Hillsman y la escolta Elena Buenavida como máximas anotadoras con 20 y 19 puntos respectivamente.

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Con el formato de final al mejor de tres partidos, la victoria permite al Valencia Basket poner fin a la serie en casa y lograr su cuarta Liga Femenina Endesa consecutiva pero el equipo 'taronja' tiene margen para perder y regresar al Príncipe Felipe.

Más allá del resultado, el partido ante el Casademont está marcado por la despedida ante su público de la interior Awa Fam, formada en las categorías inferiores del club valenciano y que a partir de ahora disputará la WNBA y la liga privada Project B.

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En lo estrictamente deportivo, el entrenador del conjunto ‘taronja’, Rubén Burgos, sigue contando con las doce jugadoras disponibles.

Su rival, el Casademont Zaragoza, llega al Roig Arena con la necesidad de ganar para forzar el tercer y definitivo encuentro y mantener sus opciones de levantar su primera Liga Femenina Endesa. Esta temporada, el equipo maño ha ganado los dos partidos que ha disputado en el Roig Arena.

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El primero de ellos fue en la Euroliga y estuvo marcado por un parcial de 0-26 logrado en el último cuarto y que terminó por sellar la remontada (68-79). Ya en la fase regular de la Liga Femenina Endesa, el Zaragoza se impuso con comodidad al Valencia Basket (53-73). EFE

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