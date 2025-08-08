El Valencia llega sin ganar en esta pretemporada al último test en Mestalla ante el Torino

Valencia, 8 ago (EFE).- El Valencia se enfrenta este sábado al Torino en el clásico Trofeu Taronja en Mestalla, que celebra su 53 edición, en un partido que será el último test antes del inicio de LaLiga y al que llega con el reciente fichaje de Baptiste Santamaría y con el del centrocampista suizo Filip Ugrinic muy avanzado para buscar su primera victoria de la pretemporada.

En los últimos tres días el Valencia ha acelerado en el mercado con los fichajes y, a la espera de anunciar la contratación de Ugrinic, se presenta en Mestalla con cuatro novedades, ya que además del francés Santamaria, ha fichado a Dani Raba, José Copete y el cedido Julen Aguirrezabala. Además, ha avanzado en las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra.

El partido ante el equipo italiano en el partido que sirve de presentación del primer equipo será el último antes del inicio liguero del día 16 ante la Real Sociedad en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán todavía no sabe lo que es ganar en pretemporada y tratará de que esa primera victoria llegue ante su afición para cerrar la pretemporada.

El equipo llega después de su concentración en Olot (Girona) en la que ha estado cuatro días a ritmo de dobles sesiones para terminar de ponerse a punto antes del inicio de la competición regular ante la Real Sociedad el día 16 en Mestalla.

Pese a que los equipos italianos han sido visitantes habituales en el partido de presentación, el Torino disputará por primera vez dicho torneo, pero será la segunda ocasión que visite Mestalla.

En 1953, el Torino fue el rival elegido para un partido amistoso en el que el Valencia se impuso por 4-1 y en el que la Federación Valenciana le concedió a Antonio Puchades la Medalla al Mérito Deportivo.

El mítico exfutbolista será homenajeado ya que se desplegará la lona con su imagen por jóvenes de la Academia VCF, justo antes de la interpretación del Himno de la Comunitat Valenciana por más de 200 músicos de bandas de música afectadas por la DANA junto a un tenor. EFE

