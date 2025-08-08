Espana agencias

El portero del Lille Lucas Chevalier va a fichar hoy con el PSG para cinco temporadas

La incorporación de un joven internacional francés al París Saint Germain intensifica la incertidumbre en torno al futuro de Gianluigi Donnarumma, en medio de una transferencia que movería hasta 55 millones de euros según fuentes del club

Por Newsroom Infobae

París, 8 ago (EFE).- El portero del Lille Lucas Chevalier va a firmar esta tarde con el París Saint Germain (PSG) un contrato para las próximas cinco temporadas, según la cadena de radio ICI, que señala que eso va a poner más presión al guardameta Gianluigi Donnarumma para que acepte una salida anticipada.

El contrato con Chevalier, que tiene 23 años y ha hecho toda su carrera deportiva en Lille, se va a formalizar después de la visita médica programada este viernes.

En los últimos días, se había filtrado en la prensa que el PSG había hecho una oferta de 40 millones de euros, pero el Lille quería que se añadiera una prima suplementaria. Anoche, el sitio de información RMC Sports avanzó que la cifra final serán 55 millones.

El joven guardameta fue convocado por primera vez por la selección francesa el pasado mes de noviembre y ha estado con los 'bleus' en las seis últimas concentraciones pero todavía no se ha estrenado.

Es candidato en la ceremonia del Balón de Oro que se va a celebrar el próximo 22 de septiembre en París en la categoría Lev Yachine, que recompensa al mejor portero y ahí competirá precisamente con Donnarumma, que ya obtuvo ese premio en 2021 y gran favorito en esta nueva edición.

Chevalier fue elegido el mejor portero de la liga francesa en la temporada 2024-2025.

Donnarumma tiene contrato con el PSG hasta junio de 2026 pero pese a que el equipo acaba de cerrar con él bajo los palos la mejor temporada de su historia, coronada en especial con la Liga de Campeones, su cohabitación parece difícil con el nuevo fichaje y desde que se ha hablado de él se daba por hecho que el italiano se iría. EFE

Temas Relacionados

Lucas ChevalierPSGLilleGianluigi DonnarummaParísFranciaFichajePorteroBalón de OroSelección francesaEFE

