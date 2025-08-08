Espana agencias

El Nikkei sube casi un 2 % por los buenos resultados empresariales

Tras una jornada marcada por el desempeño positivo de firmas japonesas, el índice de referencia en Tokio cerró la sesión con un fuerte ascenso mientras Softbank impulsó las subidas entre los principales valores del parqué nipón

Por Newsroom Infobae

Tokio, 8 ago (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió cerca de un 2 % este viernes, animado por los buenos resultados de empresas niponas, entre las que destacó hoy el conglomerado tecnológico Softbank.

Al cierre de la sesión de hoy, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó un 1,85 % o 761,33 puntos, y se situó en 41.820.48 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 1,21 % o 143,36 puntos, hasta las 3.024,21 unidades. EFECOM

