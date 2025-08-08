El Nikkei sube casi un 2 % por los buenos resultados empresariales

Tokio, 8 ago (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió cerca de un 2 % este viernes, animado por los buenos resultados de empresas niponas, entre las que destacó hoy el conglomerado tecnológico Softbank.
Al cierre de la sesión de hoy, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó un 1,85 % o 761,33 puntos, y se situó en 41.820.48 enteros.
El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subió un 1,21 % o 143,36 puntos, hasta las 3.024,21 unidades. EFECOM
