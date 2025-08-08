Espana agencias

El Medusa inicia una edición de récord y un cartel "gigante" con estrellas para bailar

Los organizadores del festival electrónico esperan reunir a más de 180.000 asistentes en Cullera y superar récords nacionales, con 170 DJs internacionales y un despliegue de ocho escenarios que convertirá a Valencia en el epicentro global de la música dance

Por Newsroom Infobae

Guardar

Rosabel Tavera

València, 8 ago (EFE).- Bajo el título "Arcade Land" y con una edición inspirada en las salas recreativas y los videojuegos de los años 80 y 90, el Medusa Festival 2025 llega a Cullera (Valencia) con una edición de "récord" y un cartel "gigante" encabezado por alguno de los nombres más destacados de la electrónica mundial como Armin van Buuren, Hardwell, Alok,Timmy Trumpet o Afrojack.

Con muchos argumentos musicales destinados a hacer bailar al público, el Medusa celebra este verano su undécima edición del 8 al 10 de agosto y durante la cita se batirá el récord del encuentro de música electrónica más grande jamás celebrado en España, según sus organizadores.

En este 2025, el macroevento veraniego reunirá a 170 disc jockeys repartidos en 8 escenarios simultáneos, una gigantesca celebración de la cultura dance "en la mismísima cuna de la movida nocturna española, Valencia", según han destacado fuentes de la organización.

Por cantidad de artistas y número de escenarios activos, Medusa 2025 superará en magnitud a icónicos festivales dance de la historia española reciente, celebrados en Cataluña, Aragón y Andalucía, según los organizadores, que esperan al menos igualar la cifra de asistencia del año pasado: 180.000 personas en total repartidas en un recinto alfombrado con césped artificial de 300.000 metros cuadrados y con acampada para 10.000 festivaleros.

En su cartel estarán presentes dos ex números uno en el Top100 DJ Mag (Armin van Buuren y Hardwell), 14 estrellas actuales de Top100 global (Alok, Timmy Trumpet, Afrojack, Don Diablo, Quintino, Fedde Le Grand, Nervo, Danny Ávila o Nora en Pure), y nombres que son tendencia en este 2025 (Klangkuenstler, Charlotte de Witte, Patrick Mason, Pawsa, Fatima Hajji o Lilly Palmer).

También estarán varias leyendas del Techno (Ben Sims, Carl Craig, Marco Bailey, Cristian Varela) y artistas con fiesta semanal propia en discotecas de Ibiza (The Martinez Brothers, Jamie Jones, Paco Osuna). Será Paco Osuna el que volverá a cerrar el festival, como ya ha hecho en ediciones pasadas con su ya épica sesión "Closing Festival".

El plantel suma 60 DJs internacionales y presencia de todos los géneros: Techno, House, EDM, Remember...

En Medusa se aguarda con expectación la visita del DJ más singular del mundo: el Padre Guilherme, el cura católico que pincha Techno melódico. Se trata de un sacerdote portugués de 50 años que ejerce de capellán militar cerca de Oporto y que se hizo famoso actuando en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2023. En Cullera hará su debut en el circuito de festivales de España.

El macroevento llena la comarca de un público llegado de toda España que acampará en sus zonas habilitadas pero también en los establecimientos hoteleros no solo de Cullera, sino de las localidades vecinas. Un revulsivo para la economía local que el año pasado se cifró en 30 millones de euros. Una cifra que va creciendo año tras año a medida que la cita musical se consolida y va registrando récord de asistentes.

Desde la organización han publicado una lista de "imprescindibles" de la presente edición. Unos eventos "imposibles de perderse" como la de la alemana Lylly Palmer, una vanguardista del "hard techno" que ha evolucionado en escenarios como Tomorrowland, o Charlotte de Witte, la artista belga que es una leyenda moderna del minimal y el "acid techno".

Destacan otros nombres como el australiano Timmy Trumpet, actual #5 en el Top 100 de DJ Mag y considerado un icono de la electrónica "big room" y un inconfundible "showman" caracterizado por el uso de la trompeta en directo, o el del holandés Hardwell, número uno del Top100 DJ Mag en 2013 y 2014.

Además, otras citas imperdibles son la de Fátima Hajji, la salmantina referente del techno español y pionera del "hard techno" a nivel internacional, la sesión del holandés Armin Van Buuren, rey mundial del "trance", o el dúo también de holandeses D-Block & S-TE-FAN, leyendas del "hardstyle" y formación histórica del movimiento Masters of Hardcore.

Para la organización es imprescindible también la cita con el alemán Klangjuenstler, una figura disruptiva del "hard techno"; el británico Pawsa, con el sonido "tech house" más pinchado y escuchado del último año; o el holandés Sefa, que ha revolucionado las vertientes "euphoric y raw de la familia de sonidos hardstyle". EFE

Temas Relacionados

Medusa FestivalMúsica electrónicaArmin van BuurenHardwellAlokCulleraValenciaTechnoDJ MagJornada Mundial de la JuventudEFE

Últimas Noticias

Puigdemont dice que, si hubiera sido detenido hace un año, "hoy estaría en prisión": "Mi deber es hacer lo contrario"

Puigdemont dice que, si hubiera

Imbroda asegura que el PP respeta y apoya todas las religiones y los hechos lo avalan

El líder de la ciudad autónoma enfatiza que, según su visión, la administración local fomenta la convivencia y la igualdad entre todos los credos, destacando iniciativas como reconocer festividades y respaldar actividades religiosas de los diferentes colectivos

Infobae

El Gobierno condena el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza: causará más destrucción

Infobae

Elma Saiz asegura su "total predisposición" a comparecer en la Comisión del caso Koldo

Infobae

El West Ham deja libre a Michail Antonio ocho meses después de su accidente de coche

La entidad londinense confirma que el atacante jamaicano, fuera del terreno de juego tras un percance vial en diciembre, no continuará en el plantel tras una extensa trayectoria de éxitos y logros en el club inglês

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal defiende el veto al

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

ECONOMÍA

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)