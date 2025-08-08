El Medusa inicia una edición de récord y un cartel "gigante" con estrellas para bailar

Rosabel Tavera

València, 8 ago (EFE).- Bajo el título "Arcade Land" y con una edición inspirada en las salas recreativas y los videojuegos de los años 80 y 90, el Medusa Festival 2025 llega a Cullera (Valencia) con una edición de "récord" y un cartel "gigante" encabezado por alguno de los nombres más destacados de la electrónica mundial como Armin van Buuren, Hardwell, Alok,Timmy Trumpet o Afrojack.

Con muchos argumentos musicales destinados a hacer bailar al público, el Medusa celebra este verano su undécima edición del 8 al 10 de agosto y durante la cita se batirá el récord del encuentro de música electrónica más grande jamás celebrado en España, según sus organizadores.

En este 2025, el macroevento veraniego reunirá a 170 disc jockeys repartidos en 8 escenarios simultáneos, una gigantesca celebración de la cultura dance "en la mismísima cuna de la movida nocturna española, Valencia", según han destacado fuentes de la organización.

Por cantidad de artistas y número de escenarios activos, Medusa 2025 superará en magnitud a icónicos festivales dance de la historia española reciente, celebrados en Cataluña, Aragón y Andalucía, según los organizadores, que esperan al menos igualar la cifra de asistencia del año pasado: 180.000 personas en total repartidas en un recinto alfombrado con césped artificial de 300.000 metros cuadrados y con acampada para 10.000 festivaleros.

En su cartel estarán presentes dos ex números uno en el Top100 DJ Mag (Armin van Buuren y Hardwell), 14 estrellas actuales de Top100 global (Alok, Timmy Trumpet, Afrojack, Don Diablo, Quintino, Fedde Le Grand, Nervo, Danny Ávila o Nora en Pure), y nombres que son tendencia en este 2025 (Klangkuenstler, Charlotte de Witte, Patrick Mason, Pawsa, Fatima Hajji o Lilly Palmer).

También estarán varias leyendas del Techno (Ben Sims, Carl Craig, Marco Bailey, Cristian Varela) y artistas con fiesta semanal propia en discotecas de Ibiza (The Martinez Brothers, Jamie Jones, Paco Osuna). Será Paco Osuna el que volverá a cerrar el festival, como ya ha hecho en ediciones pasadas con su ya épica sesión "Closing Festival".

El plantel suma 60 DJs internacionales y presencia de todos los géneros: Techno, House, EDM, Remember...

En Medusa se aguarda con expectación la visita del DJ más singular del mundo: el Padre Guilherme, el cura católico que pincha Techno melódico. Se trata de un sacerdote portugués de 50 años que ejerce de capellán militar cerca de Oporto y que se hizo famoso actuando en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2023. En Cullera hará su debut en el circuito de festivales de España.

El macroevento llena la comarca de un público llegado de toda España que acampará en sus zonas habilitadas pero también en los establecimientos hoteleros no solo de Cullera, sino de las localidades vecinas. Un revulsivo para la economía local que el año pasado se cifró en 30 millones de euros. Una cifra que va creciendo año tras año a medida que la cita musical se consolida y va registrando récord de asistentes.

Desde la organización han publicado una lista de "imprescindibles" de la presente edición. Unos eventos "imposibles de perderse" como la de la alemana Lylly Palmer, una vanguardista del "hard techno" que ha evolucionado en escenarios como Tomorrowland, o Charlotte de Witte, la artista belga que es una leyenda moderna del minimal y el "acid techno".

Destacan otros nombres como el australiano Timmy Trumpet, actual #5 en el Top 100 de DJ Mag y considerado un icono de la electrónica "big room" y un inconfundible "showman" caracterizado por el uso de la trompeta en directo, o el del holandés Hardwell, número uno del Top100 DJ Mag en 2013 y 2014.

Además, otras citas imperdibles son la de Fátima Hajji, la salmantina referente del techno español y pionera del "hard techno" a nivel internacional, la sesión del holandés Armin Van Buuren, rey mundial del "trance", o el dúo también de holandeses D-Block & S-TE-FAN, leyendas del "hardstyle" y formación histórica del movimiento Masters of Hardcore.

Para la organización es imprescindible también la cita con el alemán Klangjuenstler, una figura disruptiva del "hard techno"; el británico Pawsa, con el sonido "tech house" más pinchado y escuchado del último año; o el holandés Sefa, que ha revolucionado las vertientes "euphoric y raw de la familia de sonidos hardstyle". EFE