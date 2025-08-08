Espana agencias

El central Diego González (Huesca) firma por el Ceuta

Ceuta, 8 ago (EFE).- El AD Ceuta, que esta temporada jugará en LaLiga Hypermotion, anunció este viernes el fichaje del central zurdo Diego González, que llega al equipo tras desvincularse de la SD Huesca.

El club ceutí recuerda en su comunicado que Diego González se ha convertido en el octavo fichaje para su plantilla y que firma por una temporada con opción a otra.

El jugador, de 26 años, natural de Villarreal y que se formó en las canteras del equipo de su ciudad y del Betis, ya estuvo a las órdenes del entrenador del Ceuta, José Juan Romero, en la temporada 18-19 en el Betis Deportivo, en Tercera División.

Diego Gonzalez jugó la pasada temporada veintiséis partidos con el Huesca, al que llegó desde el Andorra. EFE

