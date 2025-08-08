Espana agencias

Comuns suspende al Govern en Rodalies y pide priorizar vivienda para negociar presupuestos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Barcelona, 8 ago (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha asegurado este viernes que el Govern de Salvador Illa "suspende claramente" en Rodalies (Cercanías) en su primer año de vida y le ha pedido priorizar las medidas en vivienda para negociar los presupuestos de 2026.

Así lo ha afirmado Cid en una rueda de prensa en el Parlamento catalán, un año después de que, el 8 de agosto de 2024, su formación, ERC y el PSC-Units invistiesen a Illa como presidente de la Generalitat.

"Es un Govern que va a septiembre, que necesita mejorar, pero que suspende claramente en una asignatura: Rodalies", ha declarado Cid, que ha considerado que el Ejecutivo catalán "tiene prioridades equivocadas" en materia de infraestructuras al "centrarse" en la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

Para Comuns, la "máxima prioridad" debería ser la red ferroviaria y la "movilidad sostenible".

"Hemos emplazado al PSC y estamos a la espera de su respuesta: si quiere negociar los presupuestos de 2026, hay una condición previa que es imprescindible, se tienen que cumplir los acuerdos de investidura y los de los suplementos de crédito", ha advertido Cid.

Ha pedido convocar la comisión de seguimiento del acuerdo entre los dos partidos porque considera que, en materia de vivienda, "hay incumplimientos importantes", como que la unidad antidesahucios "aún no esté en marcha" o falte el registro de grandes tenedores, un elemento "imprescindible" para aplicar el régimen sancionador ante un uso fraudulento del alquiler de temporada.

Por otra parte, en relación con el también primer aniversario del retorno fugaz del expresident Carles Puigdemont, Cid ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía para que "todos los líderes independentistas puedan hacer política libremente en Cataluña".

El portavoz parlamentario de Comuns ha acusado al PP de "racista y xenófobo" por su acuerdo con Vox en la localidad murciana de Jumilla para prohibir los actos religiosos en las instalaciones deportivas del municipio, en donde hasta ahora los celebraba la comunidad musulmana.

"Tenemos un PP que está a la derecha de la Conferencia Episcopal Española", ha opinado, y ha recordado que, en el Estado español, se reconoce constitucionalmente la libertad de culto. EFE

esr/dl/ram

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Extinguido el gran incendio forestal de Vilardevós (Ourense) que superó las 578 hectáreas

Infobae

Ignacio Garriga (Vox): "Salvador Illa ha demostrado ser una estafa política"

Infobae

Las Sesiones AFE FutFem completan una primera semana de trabajo "intensa y enriquecedora"

Infobae

Pacheta: “Las pretemporadas son engañosas, casi mentira”

Infobae

CSD y asociaciones de la prensa deportiva se suman a las condolencias por Manolo Esteban

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Bruselas destina 23.100 millones de euros a España del fondo NextGenerationEU: se invertirá en transporte o energía

Amancio Ortega, más allá de Zara: amplía su influencia en energía, logística y servicios esenciales a escala europea y mundial

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)