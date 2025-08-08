Comuns suspende al Govern en Rodalies y pide priorizar vivienda para negociar presupuestos

Barcelona, 8 ago (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlamento de Cataluña, David Cid, ha asegurado este viernes que el Govern de Salvador Illa "suspende claramente" en Rodalies (Cercanías) en su primer año de vida y le ha pedido priorizar las medidas en vivienda para negociar los presupuestos de 2026.

Así lo ha afirmado Cid en una rueda de prensa en el Parlamento catalán, un año después de que, el 8 de agosto de 2024, su formación, ERC y el PSC-Units invistiesen a Illa como presidente de la Generalitat.

"Es un Govern que va a septiembre, que necesita mejorar, pero que suspende claramente en una asignatura: Rodalies", ha declarado Cid, que ha considerado que el Ejecutivo catalán "tiene prioridades equivocadas" en materia de infraestructuras al "centrarse" en la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

Para Comuns, la "máxima prioridad" debería ser la red ferroviaria y la "movilidad sostenible".

"Hemos emplazado al PSC y estamos a la espera de su respuesta: si quiere negociar los presupuestos de 2026, hay una condición previa que es imprescindible, se tienen que cumplir los acuerdos de investidura y los de los suplementos de crédito", ha advertido Cid.

Ha pedido convocar la comisión de seguimiento del acuerdo entre los dos partidos porque considera que, en materia de vivienda, "hay incumplimientos importantes", como que la unidad antidesahucios "aún no esté en marcha" o falte el registro de grandes tenedores, un elemento "imprescindible" para aplicar el régimen sancionador ante un uso fraudulento del alquiler de temporada.

Por otra parte, en relación con el también primer aniversario del retorno fugaz del expresident Carles Puigdemont, Cid ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía para que "todos los líderes independentistas puedan hacer política libremente en Cataluña".

El portavoz parlamentario de Comuns ha acusado al PP de "racista y xenófobo" por su acuerdo con Vox en la localidad murciana de Jumilla para prohibir los actos religiosos en las instalaciones deportivas del municipio, en donde hasta ahora los celebraba la comunidad musulmana.

"Tenemos un PP que está a la derecha de la Conferencia Episcopal Española", ha opinado, y ha recordado que, en el Estado español, se reconoce constitucionalmente la libertad de culto. EFE

