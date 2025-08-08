Comuns pide a la ONU que bombardee posiciones israelíes para frenar el "genocidio" en Gaza

Barcelona, 8 ago (EFE).- El portavoz parlamentario de Comuns, David Cid, ha pedido este viernes a la ONU que bombardee posiciones militares israelíes para "garantizar la entrada de ayuda humanitaria" y frenar el "genocidio" en Gaza.

"Creemos que estamos viviendo un genocidio en directo", ha considerado Cid en declaraciones a los medios en el Parlamento de Cataluña, por lo que ha augurado que "ya no es tiempo de las palabras ni declaraciones, sino del uso de la fuerza".

Así, ha pedido a las Naciones Unidas que "articule una operación militar" que garantice la apertura de la frontera, "si es necesario, bombardeando posiciones israelíes", y que impida "una invasión que produciría la aniquilación de la población de la Franja de Gaza".

Cid ha asegurado que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas ampara dicha propuesta, y ha emplazado al secretario general de la ONU, António Guterres, a llevarla a cabo.

"Estamos, básicamente, en la consumación final de este genocidio sobre la población palestina en la Franja de Gaza", ha aseverado el portavoz parlamentario de los comunes. EFE

