Abren juicio contra el presunto asesino de un joven en una discoteca de Pontevedra con una petición de 25 años de cárcel

La titular del Tribunal de Instancia número 1 de O Porriño ha dictado auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el hombre acusado de haber asesinado a un joven a la salida de una discoteca de Salceda de Caselas (Pontevedra) en 2019, para el que Fiscalía pide hasta 25 años de prisión.

En concreto, la jueza ha finalizado la instrucción del crimen, dirigiendo la acusación contra un varón, que después de una "ardua investigación" fue localizado y detenido en el Reino Unido en 2024, casi cinco años después del suceso.

El caso será enjuiciado con jurado popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra. En el auto de apertura de juicio oral, la jueza acuerda mantener en situación de prisión provisional al investigado, quien está acusado de un delito de asesinato y le requiere para que preste una fianza de 376.000 euros para afrontar la posible responsabilidad civil que se le pudiese imponer tras el juicio.

Fiscalía solicita 25 años de cárcel para el presunto asesino. El hombre, de nacionalidad albanesa, fue detenido en enero de 2024 como supuesto autor de la muerte del ciudadano marroquí Soufian M.

HECHOS

Según el escrito de acusación del Ministerio público, los hechos ocurrieron sobre las 04.50 horas de la madrugada del 8 de junio de 2019, cuando el fallecido tenía 25 años. En un momento dado, el acusado se acercó a él y, tras charlar un breve instante, le dijo en actitud "violenta": "Fuiste tú el que me tiró la copa".

En ese instante, la víctima, tratando de calmarlo, le respondió que sí, que había sido él, "pero que no pasaba nada". "Lejos de deponer su actitud, el acusado lo empujó e insistió", explica Fiscalía, invitándolo a ir detrás del local y cogiéndolo de la camiseta, comenzando a forcejear.

Cuando llegaron al callejón de acceso a la Plaza del Ayuntamiento, la víctima cayó al suelo, aprovechando el acusado para sacar un cuchillo de unos 10 centímetros de largo. "El acusado, con intención de provocarle la muerte, clavó el cuchillo hasta en tres ocasiones en zonas vitales", apunta el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras propinar la última cuchillada, el procesado salió corriendo, dejando al herido en el suelo. La víctima logró levantarse y salir detrás de él, hasta que llegó a un banco y se sentó agarrándose la zona del estómago. A los pocos segundos, se levantó y comenzó a andar hacia el bar, pero cayó desplomado. Como consecuencia de los hechos, el joven falleció debido a una hemorragia externa e interna masiva.

25 AÑOS DE CÁRCEL

Por todo ello, Fiscalía solicita para el acusado 25 años de cárcel como presunto autor de un delito de asesinato. Dada la extensión de la pena y la gravedad de los hechos, el fiscal interesa la ejecución íntegra de la condena en territorio nacional.

Sin embargo, si accediese al tercer grado o se le concediese la libertad condicional, dado que el acusado carece de arraigo en España, se interesa su expulsión del territorio nacional prohibiéndole su regreso durante un plazo de 10 años.

Asimismo, solicita indemnizaciones por responsabilidad civil por más de 101.000 euros a cada padre de la víctima y casi 30.000 euros a cada hermano, sumando más de 290.000 euros.

