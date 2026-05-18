El San Diego arrebata el liderato a las Spirit, Swanson vuelve tras su baja de maternidad

Chicago (EE.UU.), 17 may (EFE).- El San Diego Wave ganó por 2-1 a las Washington Spirit del técnico español Adrián González y alcanzó el liderato de la NWSL en una jornada marcada por el regreso de Mallory Swanson con las Chicago Stars tras su baja de maternidad.

Las Wave triunfaron contra las Spirit con gol decisivo de la joven Kimmi Ascanio, de 18 años, en el minuto 89, después de que la mexicana Rebeca Bernal igualara para las Spirit una diana inicial de Trinity Byars.

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Las Wave tienen 21 puntos en la tabla y son líderes con una unidad de ventaja sobre las Utah Royals, que este domingo triunfaron por 2-1 contra el Racing Louisville.

Las Chicago Stars celebraron el regreso de Mallory Swanson tras su baja de maternidad, pero no pudieron evitar un duro revés 0-4 contra las North Carolina Courage.

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Por su parte, el Gotham del entrenador español Juan Carlos Amorós ganó 2-0 en el campo de las Seattle Reign y se colocó a tres puntos del liderato. EFE