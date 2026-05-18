Seis equipos inician con triunfo su andar en el Intermedio uruguayo

Montevideo, 17 may (EFE).- El actual campeón del Torneo Apertura, Racing, junto a Nacional, Peñarol, Boston River, Juventud y Central Español, iniciaron con triunfo su andar en sus respectivas series en la primera fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

Un gol de tiro penal a cargo de Sebastián da Silva fue suficiente para que Racing se impusiera al Cerro Largo y así sumar sus primeras tres unidades en la Serie A.

PUBLICIDAD

Boston River también sumó de a tres al derrotar al Cerro con pizarra de 4-1 en ataque encabezado por Facundo Munoa, Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio y Jairo O'Neil.

En tanto, Central Español despachó en casa 2-1 a Defensor Sporting con tantos de Franco Muñoz e Isaac Méndez para unirse al liderato.

PUBLICIDAD

Además, el conjunto aurinegro superó 2-1 a Liverpool con ofensiva a cargo de Jesús Trindade y Roberto Fernández mientras que por la visita descontó Federico Martínez.

En el escenario de la Serie B, Nacional se impuso en calidad de visitante al City Torque con marcador de 1-2 con goles de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera.

PUBLICIDAD

Juventud se unió en el liderato de esta serie al imponerse por 2-0 a Progreso con el exjugador de la selección uruguaya Gastón Pereiro y Alejo Cruz como protagonistas.

La primera jornada dará cierre este lunes con el choque entre el Deportivo Maldonado y Danubio. EFE

PUBLICIDAD