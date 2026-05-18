Mukhtar arrolla a LAFC con un triplete y mantiene el liderato del Nashville

Chicago (EE.UU.), 17 may (EFE).- El alemán Hany Mukhtar firmó un triplete este domingo y guió el vibrante triunfo por 3-2 del Nashville, líder del Este, contra Los Ángeles FC, en el partido que cerró el programa de la jornada de la MLS.

Mukhtar, que en Europa pasó por Hertha Berlín, Benfica, Salzburgo y Brondby, alcanzó los seis goles en lo que va de la temporada regular.

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Anotó el 1-0 en el minuto 13 tras una asistencia del costarricense Warren Madrigal y amplió distancias en el 20 con una gran falta directa que le permitió celebrar su diana número 100 con el Nashville.

A la hora de partido, después de que el venezolano David Martínez recortara para LAFC, transformó otra espectacular falta directa para subir el 3-1 al marcador.

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LAFC buscó la remontada, pero pese al 2-3 del gabonés Denis Bouanga, no pudo evitar la derrota.

El Nashville suma 30 puntos, dos más que el Inter Miami de Leo Messi, que ganó 2-0 a los Portland Timbers este mismo domingo. EFE

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