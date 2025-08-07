Espana agencias

Suiza deja abierta puerta a diálogo con EEUU sobre aranceles y no aplicará contramedidas

El Ejecutivo helvético busca soluciones internas para mitigar los efectos de las recientes tarifas impuestas por Washington e intensifica contactos con funcionarios estadounidenses, aunque dependerá de la decisión de la Casa Blanca un posible alivio de la situación

Por Newsroom Infobae

Ginebra, 7 ago (EFECOM).- El Gobierno de Suiza mantendrá abierta la puerta a futuras negociaciones arancelarias con Estados Unidos y sigue decidido a no aplicar gravámenes contra productos estadounidenses como represalia, indicó la presidenta helvética, Karin Keller-Sutter, tras la entrada en vigor de tarifas del 39 % a las exportaciones del país al mercado norteamericano.

Suiza seguirá en contacto con las autoridades estadounidenses con la esperanza de que las tarifas aduaneras se rebajen lo antes posible, "pero la decisión final está en manos del presidente estadounidense", indicó Keller-Sutter en rueda de prensa tras una reunión de urgencia del Ejecutivo para analizar el impacto comercial.

El vicepresidente y ministro de Economía, Guy Parmelin, agregó en la misma rueda de prensa que el Consejo Federal "ve sensato que se tomen medidas internas para hacer frente a un periodo que podría ser difícil", y se mostró favorable a extender a 24 meses las indemnizaciones por desempleo que puedan derivarse de la situación.

La posibilidad de aranceles en represalia sigue sin ser considerada por Berna, ya que supondría costes adicionales para la economía suiza, agregó Parmelin.

Los responsables del Gobierno suizo también desestimaron en la rueda de prensa otras posibles medidas, como la interrupción de las adquisiciones de armamento a EEUU. EFECOM

