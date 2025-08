Pep Clarós: "Hay jugadores muy buenos, pero Ricky Rubio es especial"

Pedro Martín

Madrid, 3 ago (EFE).- El español Pep Clarós (Barcelona, 1969), entrenador de la selección de baloncesto de Angola, es todo un trotamundos del baloncesto. Con experiencia en 13 países, comenzó en la liga universitaria de Estados Unidos y pasó como asistente y entrenador principal en el Joventut de Badalona (2008-2011), época en la que coincidió con Ricky Rubio, "un jugador especial".

Ante el anuncio de Rubio, de 34 años, de regresar al baloncesto profesional a las filas de Joventut tras un año alejado de las pistas para cuidar su salud mental, Clarós, alguien que le conoce desde que era "un niño", manifestó sentirse "contento" por su decisión, según indicó a EFE este domingo durante una entrevista en Madrid, donde la selección angoleña ultima su concentración antes de poner rumbo al Afrobasket.

"Si él está contento con su decisión yo también lo estoy. Es una buena persona y para mí eso es lo más importante", afirmó.

"Conocía mucho a sus padres porque son del mismo pueblo que mi mujer y he visto a Ricky desde pequeño, no ya solo cuando lo tuvimos en la cantera del Joventut. Es una persona con una mente privilegiada. En el mundo hay jugadores muy buenos y hay jugadores especiales. Más allá de su calidad, Ricky es especial. Eso implica que cualquier cosa que él hace es pensada y analizada, además tiene un entorno familiar que ayuda mucho", rememoró.

Clarós fue ayudante de Sito Alonso y de Pepu Hernández durante su estancia en la 'Penya' e incluso llegó a dirigir el primer equipo durante el vacío con el cambio en el banquillo, un hecho que para alguien de Badalona, "tiene una implicación importante".

Como explica, quiso embarcarse desde joven al baloncesto universitario de los Estados Unidos, para después comenzar una carrera que le ha llevado a entrenar en países como México, Venezuela, Portugal, Países Bajos, Canadá, Baréin o Japón, además de dirigir a selecciones como Egipto, México o El Salvador.

"Por cuestiones de la vida te salen oportunidades, empiezas a ganar y te salen más oportunidades. Luego ya entra el tema económico, las ofertas que recibes en el extranjero pueden ser muy buenas y luego si entras en el mercado que yo entré, es muy difícil volver a la acb o a Europa, son condiciones muy buenas", aseguró.

Aunque el salario es una variable importante a la hora de decidir, Clarós no cierra la puerta a poder entrenar en algún proyecto ganador de una liga europea si tiene la posibilidad: "Evidentemente si algún día tengo una oportunidad de estar en un lugar donde yo pueda ganar, la plantearé. Y ahí el dinero no me importa, como si soy el peor pagado del mundo", sentenció. EFE

