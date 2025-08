Illa dice sentirse 'orgulloso' de Pedro Sánchez y que lo apoyará para que siga gobernando

Barcelona, 3 ago (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que se siente 'orgulloso' del trabajo realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que lo apoyará hasta el final de la legislatura: "Estoy trabajando para que haya presupuestos el próximo año".

En una entrevista en el diario Ara, preguntado sobre si cree que el presidente del Gobierno debe aguantar hasta el final de la legislatura, Illa ha respondido: "Pedro Sánchez ha realizado un trabajo muy notable. Cuando veo que es el único líder que tiene el coraje político y la sinceridad de decirle a la OTAN que no se puede destinar el 5% del PIB a Defensa, me siento orgulloso".

"Respecto al gobierno de España, voy a apoyarlo en lo que haga. Lo que quiero, por ser muy claro, es que el señor Pedro Sánchez siga siendo el presidente de España, mientras los ciudadanos decidan que debe ser él, como ha sido el caso. Es el gobierno que mejor le sienta a Cataluña y a España", ha remarcado el presidente catalán.

Salvador Illa ha indicado que no puede aseverar que exista en Madrid una operación de ciertos poderes del Estado para derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, pero "lo diré al revés. Para falcarlo y para asentarlo, seguro que no lo hay. Seguro que no existe una operación para consolidar el gobierno de Pedro Sánchez, eso ya lo estamos viendo".

"Hay gente que piensa que o mandan ellos o nadie. Pero esto es una democracia. Al final, los ciudadanos se expresaron en las urnas y se articuló una investidura y Pedro Sánchez está realizando un magnífico trabajo en unas condiciones muy adversas también desde el punto de vista geopolítico", ha subrayado el presidente catalán.

Preguntado sobre si existe un 'encaje' a resolver entre Cataluña y el resto del Estado, Illa ha señalado que "la primera prioridad en esta materia es el efectivo cumplimiento de la ley de amnistía. A mí me gustaría empezar el próximo curso político en el que todos los actores políticos que lo deseen puedan actuar sin restricción alguna".

"Un año y medio después puede decirse con contundencia, y creo que con la autoridad que me confiere ser el presidente de Cataluña, que la ley ha sido positiva para Cataluña y para el conjunto de España", ha alegado sobre la aprobación de esta ley.

En cuanto a si le gustaría tener al líder de Junts, Carles Puigdemont, sentado como jefe de la oposición en el Parlament, Illa ha respondido que le "gustaría que pudiera hacer lo que él considerase oportuno". EFE