Del Toro, "feliz" y "respaldado", solo se plantea "seguir disfrutando" de su momento

Bilbao, 3 ago (EFE).- El mexicano Isaac del Toro, ganador del 80 Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa después de haber sido protagonista también en la Clásica San Sebastián, se mostró "feliz" por cómo le van las cosas y lo "respaldado" que se siente por su equipo, el UAE Emirates, y solo quiere "seguir disfrutando" del momento que vive.

"Estoy bastante feliz por todo esto y por como me está apoyando el equipo, me siento muy respaldado y orgulloso también de la gente que está apoyándome fuera", dijo el mexicano tras su triunfo de este domingo.

Por ello, no quiere plantarse lo que le depare lo que queda de temporada, sino "seguir disfrutando" de su momento de forma. "Me gustaría ser optimista y decir que todo bien, pero cualquier cosa puede pasar. Creo que lo que estoy viviendo no es tan normal que digamos y solo quiero seguir disfrutando", apuntó.

Sobre su estado de ánimo, consideró "superpadre" participar en las carreras vascas de estos últimos días. "Es increíble siempre correr por acá. Está 'superpadre' estar aquí", dijo.

Ya sobre la carrera, explicó cómo a su equipo le salió el plan de jugársela con él y con Juan Ayuso, segundo en meta tras marcar a los perseguidores del mexicano en el tramo final. "Hemos intentado poner un ritmo fuerte en toda la carrera para hacer más sencillo el final", destacó.

"Los equipos intentaron reservarse ante nosotros pero vieron un poco el peligro y trataron de ir a tope también y eso provocó un poco de nerviosismo para que Juan y yo pudiéramos acelerar en el último tramo y hacer el mayor daño posible para el final", añadió Del Toro. EFE

