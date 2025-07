Temas del día de EFE España del sábado 26 de julio de 2025

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - El Estado tiene previsto abonar este mes a las comunidades autónomas 9.952 millones de euros en concepto de atrasos de las entregas a cuenta de 2025, actualizadas por fin tras la convalidación esta semana en el Congreso del real decreto ley que aprobó el Gobierno hace algo más de un mes.

Madrid - La Agencia Tributaria exigirá a partir de 2026 que todas las empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación a la nueva normativa de lucha contra el fraude fiscal, de manera que cada factura emitida genere un registro que no pueda ser modificado ni eliminado.

Madrid - No tirar comida y, por tanto, recursos, es una máxima en cualquier cocina, mucho más si es un negocio; para llegar a este fin, la restauración transita entre medidas de gestión como afinar los menús y las provisiones a tecnologías que convierten en agua los residuos orgánicos.

Madrid - La agresión a un vecino de la localidad de Torre Pacheco (Murcia) a manos de un grupo de jóvenes de origen magrebí ha potenciado los discursos de odios en las redes sociales, según ha constatado en un informe el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

Madrid - El buen tiempo se consolidará durante el fin de semana en casi toda España, salvo algunas lluvias débiles en el extremo norte y algún chubasco aislado en Baleares este sábado, que comenzará un alza de temperaturas que se incrementará el domingo.

Madrid - El Museo de Antropología cumple 150 años en pleno proceso de una trasformación con la que busca dejar atrás el eurocentrismo y la actitud de superioridad de la cultura europea y pasar a favorecer la comunicación y respeto entre culturas, y promover la aceptación y la diversidad. Cristina Lladó.

Barcelona - Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, llega al Palau Sant Jordi de Barcelona, 20 años después de su última visita a la capital catalana, con su Oneness Tour, una gira en la que desgrana sus composiciones más reconocidas y celebradas, como 'Samba pa ti', 'Black Magic Woman', 'Corazón espinado', 'The Game of Love' y otros clásicos en la carrera del músico de origen mexicano.

Palafrugell - La banda británica UB40, una de las más influyentes en la historia del reggae, visita el festival de Cap Roig liderada por Ali Campbell, voz prinicipal y miembro fundador, que se ha rodeado de nuevos músicos sin perder la esencia original del grupo.

San Sebastián - La 60 edición del Festival de Jazz de San Sebastián enfila su penúltima jornada con la actuación del pianista Brad Mehldau y el dúo de Dave Holland y Chris Potter en la plaza de la Trinidad después de que la arpista y compositora Nala Sinephro cancelara su actuación en el Auditorio Kursaal por motivos de salud.

Madrid - El músculo de la nueva consola 'Switch 2' no solo se nota en sus lanzamientos exclusivos de estreno como ‘Donkey Kong Bananza’ o ‘Mario Kart World’ y Nintendo ha apostado también por actualizar, mediante mejoras técnicas, nuevas experiencias y contenidos jugables, algunos de sus clásicos más importantes como 'The Legend of Zelda' o 'Super Mario Party Jamboree+Jamboree TV’.

10:15h.- Santa Cruz de La Palma.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ofrece declaraciones con motivo de su visita a La Palma, en donde participa en la jornada 'Acción de Gobierno: España y La Palma avanzan'. Teatro Chico y 'streaming' en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Vídeo) (Audio)

12:15h.- Tomelloso (Ciudad Real).- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Comité Ejecutivo del PP-CLM. Antiguo hangar de la estación de tren, calle Estación, 90, y 'streaming' en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS NC.- El sexto congreso nacional de Nueva Canarias elige a la nueva dirección del partido, tras la ruptura interna que ha llevado a relevantes cargos municipales y orgánicos del partido a abandonarlo y fundar una nueva fuerza política. CICCA. (Texto) (Foto)

17:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS VOX.- El diputado de Vox Alberto Rodríguez Almeida y el portavoz parlamentario, Nicasio Galván, hacen declaraciones a los medios sobre la investigación y detención a dos gestores de la ONG Quorum. A las puertas del centro.

12:00h.- Sevilla.- UBER HUELGAS.- El sector de Carreteras de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía (FeSMC UGT-A) convoca huelga en el Grupo Moove, operador de VTC vinculado a Úber, en todas las provincias. andaluzas.

10:00h.- Mérida.- ACCESIBILIDAD NATURALEZA.- Presentación del proyecto 'Extremadura Rural: Red de Senderos Naturales Accesibles' , a cargo de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Valle del Alagón (APRODERVI) y la Red de Desarrollo Rural de Extremadura. Sede de la FEMPEX. (Texto)

12:30h.- Redondela (Pontevedra).- MÚSICA SINSAL.- Celebración del 15º Sinsal, el festival de música con cartel secreto que reúne a 32 grupos de 16 países. Isla de San Simón. (Texto)

18:30h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- Concierto de la arpista Nala Sinephro en el Auditorio Kursaal. Kursaal. (Texto) (Foto)

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Cayetano se despide de la Feria de Santander, en el año que ha anunciado que deja de torear, en el último festejo de esta feria, junto a los toreros Juan Ortega y Roca Rey con astados de Domingo Hernández. Coso de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- VELADA AÑO.- El creador de contenidos en directo Ibai Llanos llenará con 80.000 personas el estadio sevillano de La Cartuja con la quinta edición de su espectáculo La Velada del Año, uno de los eventos más seguidos en redes sociales que combina combates de boxeo y actuaciones musicales. Estadio La Cartuja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Ibiza.- CONCIERTO PALESTINA.- Concierto de rock solidario para recaudar fondos de ayuda a Palestina. Jazzatabe. C/ Vicent Serra i Orvay, 22.

21:00h.- Barcelona.- CARLOS SANTANA.- El guitarrista Carlos Santana ofrece un concierto en el Palau Sant Jordi, dentro de su gira Oneness Tour Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:30h.- Cartagena.- MAR MÚSICAS.- Concierto de la francesa Clara Ysé, los extremeños Sanguijuelas del Guadiana y G5 (Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón, Muchachito y Tomasito) en la clausura de La Mar de Músicas. Antiguo CIM/Parque Torres. (Foto)

22:00h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- La banda británica UB40 actúa en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Marbella (Málaga).- WILL SMITH.- El actor y rapero estadounidense Will Smith ofrece un concierto en el Starlite Occident de Marbella. Cantera de Nagüeles. (Texto) (Foto)

22:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante Julieta Venegas en el marco de la 41ª edición del ciclo cultural Veranos de la Villa. Calle del Conde Duque, 11. (Foto)

22:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- JUAN LUIS GUERRA.- El cantante dominicano Juan Luis Guerra cierra su gira en España con un doble concierto en Canarias, tras pasar por Barcelona, Madrid, Jaén, Gijón y Fuengirola y cancelar en Sanxenxo debido a la lluvia Anexo al estadio de Gran Canaria. (Texto) (Foto)

23:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR MÚSICAS.- El grupo andaluz G5 actúa en la Mar de Músicas. auditorio Parque Torres. (Texto) (Foto)

23:00h.- Alcántara (Cáceres).- FESTIVAL ALCÁNTARA.- Una velada lírica protagonizada por Simona Pavarotti, entre otros artistas, da el pistoletazo de salida a la 39ª Edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Conventual de San Benito.

