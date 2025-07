Sábado, 26 de julio de 2025

Madrid, 26 jul (EFE).-

PARTIDOS PSOE.-La Palma.- La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, participa en La Palma en la jornada 'Acción de Gobierno: España y La Palma avanzan' (declaraciones al inicio). SEÑAL psoe.

PARTIDOS PP.- Tomelloso.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en el Comité Ejecutivo del PP-CLM. STREAMING

ATAQUE COMISARÍA.- Montornés del Vallès (Barcelona).- Abatido tras irrumpir armado en la comisaría de la policía local de Montornés del Vallès.

VIDEOJUEGOS NOVEDADES.- Madrid.- El músculo de la nueva consola 'Switch 2' no solo se nota en sus lanzamientos exclusivos de estreno como ‘Donkey Kong Bananza’ o ‘Mario Kart World’ y Nintendo ha apostado también por actualizar, mediante mejoras técnicas, nuevas experiencias y contenidos jugables, algunos de sus clásicos más importantes como 'The Legend of Zelda' o 'Super Mario Party Jamboree+Jamboree TV’.

CAP ROIG.-Barcelona.- La banda británica UB40 actúa en Cap Roig.

CARLOS SANTANA.-Barcelona.- El guitarrista Carlos Santana ofrece un concierto en el Palau Sant Jordi, dentro de su gira Oneness Tour

MUSEO ANTROPOLOGÍA.- Madrid.- El Museo de Antropología cumple 150 años en pleno proceso de una trasformación con la que busca dejar atrás el eurocentrismo y la actitud de superioridad de la cultura europea y pasar a favorecer la comunicación y respeto entre culturas, y

TIEMPO FIN DE SEMANA.- Varias ciudades - La estabilización atmosférica que comenzó se consolidará durante el fin de semana en casi toda España, salvo algunas lluvias débiles en el extremo norte y algún chubasco aislado en Baleares este sábado, que comenzará un alza de temperaturas que se incrementará el domingo.

VELADA AÑO.- Sevilla.- El creador de contenidos en directo Ibai Llanos llenará con 80.000 personas el estadio sevillano de La Cartuja con la quinta edición de su espectáculo La Velada del Año, uno de los eventos más seguidos en redes sociales que combina combates de boxeo y actuaciones musicales.

WATERPOLO MUNDIAL.- Barcelona.- Llegada a Barcelona de la selección de waterpolo, flamante campeona del oro en Singapur.

