Feijóo se reafirma en acusar a Sánchez de beneficiarse de la prostitución: "He hecho una crónica"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este viernes en acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de beneficiarse de negocios de la prostitución de su suegro: "Yo no he hecho ninguna crítica, he hecho una crónica al respecto".

"Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Y lo vuelvo a repetir, y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década", ha destacado en rueda de persona.

Tras defender que no miente con sus afirmaciones y que se limita a describir una situación, ha emplazado a Sánchez a tener "la humildad de reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)