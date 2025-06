CCOO avisa que España y Europa "no se pueden permitir, ni remotamente", subir el gasto en defensa a un 5% del PIB

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado este miércoles "la carrera loca armamentística" actual, y ha advertido que "ni España ni Europa se pueden permitir, ni remotamente, digan lo que digan, subir el gasto en defensa a un 5% del PIB".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Sordo ha considerado que es "un disparate de tal calibre gastarse más en armamento que, por ejemplo, en educación, que llevaría con toda seguridad a recortes, en un plazo no muy largo de tiempo, en partidas sociales y que además desviaría fondos de donde sí los tiene que situar España y Europa, que es en facilitar precisamente esas transiciones energéticas y ecológicas".

A su juicio, el Estado español y la UE "necesitan reforzar sus capacidades autónomas, su autonomía estratégica, y ahí claro que hay que hablar de una estrategia común de seguridad y defensa". "Eso llevará a adoptar medidas que tienen que ver con la ciberseguridad, con garantizar el suministro energético de nuestros países, con un montón de cosas, porque estamos en el siglo XXI, no en el XIX", ha señalado.

El líder sindical ha apuntado que "lo que no se puede pretender es este disparate de que cada país, además individualmente, no previendo primero una estrategia común europea de seguridad y defensa, sino que cada país individualmente incremente de una forma brutal el gasto en defensa para comprarle armamento a Estados Unidos, que es de lo que va esto".

"EEUU está haciendo una ofensiva para hacer saltar por los aires la UE y, por otro lado, para corregir sus déficits comerciales a través de una guerra arancelaria y a través de dar salida a su producción armamentística. Y no se le puede hacer el juego a esta administración Trump", ha manifestado.

"NEGARSE AL DISPARATE"

Asimismo, ha dicho que, ahora mismo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, "es un mero moñigote de las pretensiones de Donald Trump, y España y Europa se tienen que negar a este disparate de carga armamentística".

Para Unai Sordo, aumentar el 5% del PIB en gasto en defensa es un "disparate de tal calibre que no se puede ni tomar en serio, es que los países que dicen que sí, no lo van a cumplir, porque se van a rasgar los países".

"A mí ya ni siquiera es eso lo que más me preocupa, porque es incumplible y no se va a hacer. Me preocupa que Europa no sea capaz de entender la dimensión del desafío, porque claro que hay que desarrollar una estrategia de seguridad común, pero hay que hacer primero esa estrategia de seguridad común, que es mucho mejor más que el armamento", ha añadido.

El secretario general de CCOO ha insistido en que "esto ya no va de armamento estrictamente, va de muchas más cosas". "Pero, en lugar de hacer eso, lo que la estrategia de rearme que ha promovido la propia Comisión Europea y a mí también me parece un error, nos lleva a un incremento del gasto en defensa de una forma absolutamente desordenada", ha censurado.

De esta forma, prevé que puede "acarrear políticas posteriores de recorte". Por ello, ha reiterado su apuesta por "reforzar las capacidades propias y la seguridad estratégica". "Hay que garantizar la seguridad mediante muchas fórmulas que tocan a todos los puntos críticos de un sistema social y económico como el nuestro, pero eso no puede caer en una guerra armamentística, además pensando en términos de guerra convencional, como si esto fuera, yo qué sé, defenderse del ejército ruso", ha indicado.

Para Sordo, todo esto "no va de eso" porque se trata de algo "mucho más complejo", y ha mostrado su convencimiento de que "Europa se está equivocando". "Y ya la pretensión de la OTAN y Trump me parecen un disparate absoluto", ha concluido.