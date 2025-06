El Barça amplía el contrato del pivote Antonio Bazán hasta 2026

Barcelona, 20 jun (EFE).- El Barça y Antonio Bazán han llegado a un acuerdo para la ampliación, por una temporada más, del contrato del pivote hasta el 30 de junio de 2026, según ha informado este viernes el club catalán.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí un año más. Para mí significa mucho. Ha sido un año muy bonito, en el que he aprendido mucho. Al final he estado en el mejor equipo del mundo. He aprendido un montón del cuerpo técnico, de los jugadores y de todo el mundo que me ha rodeado", ha declarado Bazán, cuyo contrato con la entidad azulgrana expiraba este 30 de junio.

Bazán llegó al Barça en el verano de 2024 procedente del Helvetia Anaitasuna, con el objetivo de incorporarse a la dinámica del primer equipo, mientras realizaba su residencia médica obligatoria en el Instituto Guttmann de Barcelona.

Tras finalizar su residencia en diciembre, y gracias al buen rendimiento ofrecido durante sus primeros meses, especialmente en competiciones nacionales, el área técnica del Barça le ofreció una renovación hasta final de temporada.

A lo largo de la presente campaña, Bazán, de 29 años, ha disputado 23 partidos en la Liga Plenitude, en los que ha anotado 39 goles. Además, ha participado en diez encuentros de la Liga de Campeones, en los que ha tenido un papel destacado en tareas defensivas.

Con su renovación, el Barça cierra la posición de pivote para la próxima temporada, que contará con Antonio Bazán, el recién incorporado Ludovic Fàbregas y el portugués Luis Frade, quien recientemente amplió su contrato hasta 2029

La continuidad de Bazán se suma también a los fichajes del portero islandés Viktor Hallgrímsson, el extremo español Dani Fernández y el central egipcio Seif Elderaa.

También regresarán de sus respectivas cesiones el extremo Ian Barrufet y el lateral Djordje Cikusa, mientras que el pivote Òscar Grau se incorporará al primer equipo procedente del filial.

"Mi papel será continuar en la misma línea de trabajo. Intentaré ayudar en todo lo que pueda, aportar en todo lo que pueda. Sé que la exigencia por estar aquí es muy alta y hay que estar siempre al cien por cien", ha sentenciado el jugador navarro. EFE

