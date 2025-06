Mahomes afirma que tener la mejor ofensiva llevará a los Chiefs a su sexto Super Bowl

Redacción Deportes, 18 jun (EFE).- Patrick Mahomes, ganador de tres anillos de campeón de la NFL como 'quarterback' de los Kansas City Chiefs, aseveró este miércoles que volver a tener la mejor ofensiva de la liga es el camino para que su equipo llegue a su sexto Super Bowl en la reciente década.

"Queremos ser la mejor ofensiva de la liga cada día, porque al final queremos ganar el Super Bowl. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para ganar el partido por el campeonato y eso incluye ser la mejor ofensiva, además de la gran defensa que tenemos", señaló el mariscal de campo al final del entrenamiento de los Chiefs.

Mahomes, quien ha sido designado tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, no quiere volver a pasar por la experiencia de perder un partido por el título de la NFL, como pasó en febrero pasado, cuando los Philadelphia Eagles los derrotaron 40-22.

"Este año no me decepcionó tanto no ser la mejor ofensiva como perder el Super Bowl, pero la manera en cómo lo perdimos fue duro porque fallamos en nuestro enfoque sobre salir y anotar en cada serie ofensiva", puntualizó.

Los Kansas City Chiefs son la dinastía dominante en los años recientes en la NFL.

Desde la temporada 2019 han estado presentes en cinco de los seis Super Bowls que se han disputado con victorias en las ediciones LIV, LVII y LVIII y derrotas en las LV y LIX, una hazaña que ha provocado que Mahomes esté considerado como el mejor jugador de la NFL en activo gracias a su consistencia.

"Lo único que puedes hacer es ser mejor que el día anterior. Queremos tener la mejor ofensiva, para eso necesitas muchas repeticiones, prácticas y tiempo con los chicos. Se necesita que cada persona dé lo mejor de sí. Debemos ir a cada práctica y a cada análisis de vídeo con máxima atención", subrayó.

El seis veces Pro Bowl y dos ocasiones designado Jugador Más Valioso de la temporada reconoció que para cumplir este objetivo está consciente de su papel como líder en el equipo.

"Al principio sólo quería demostrar mi valía en la liga. Ahora trato de demostrar a mis compañeros que juntos podemos alcanzar la grandeza. Sé que la presión puede ser abrumadora, pero también les digo que eso es lo que hace que el juego sea emocionante", concluyó.

A lo largo de la historia los Chiefs han ganado cuatro Super Bowls, tres de ellos bajo el liderazgo de Patrick Mahomes y en la temporada 2025 que arrancará en septiembre próximo de nuevo están marcados como favoritos para volver llegar al juego por el trofeo Lombardi. EFE