El PP dice que Sánchez dará a sus socios lo que pidan y poder seguir porque está "desesperado": "Es un Gobierno podrido"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dará a sus socios lo que le pidan para poder seguir en el Palacio de la Moncloa y poder "utilizar los resortes del Estado para defender a su familia, a su partido y a su Gobierno" ante los casos de presunta corrupción que le afectan. A su entender, en España tienen un presidente "zombi" y un Gobierno "podrido".

"Creo que está desesperado y lo que busca es blindarse el apoyo de sus socios parlamentarios. Es verdad que para los que quieren un Gobierno débil al que poder extorsionar no van a encontrar mejor opción que el Pedro Sánchez desesperado por la corrupción", ha declarado Tellado, ante la ronda de contactos que anunció este lunes el jefe del Ejecutivo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha afirmado que Sánchez "no es dueño de sus actos" y, por lo tanto, "lo que le exijan él lo dará". "Lo que tenga que ceder, él cederá porque su única ambición es mantenerse en el poder para utilizar los resortes del Estado para defender a su familia, a su partido y a su Gobierno. Están de corrupción hasta las cejas, éste es un Gobierno podrido", ha aseverado.

El dirigente del PP ha recalcado que Sánchez "siempre se ha plegado a las exigencias del independentismo" y ha dado por sentado que la ronda de contactos es "para fijar nuevos precios para su mantenimiento en el poder". "Allá cada cual con lo que decide hacer", ha dicho, para añadir que esos "peajes" los van a "pagar todos los españoles"

¿PARA FINANCIAR AL PSOE O "SE LO LLEVABAN CALENTITO A CASA"?

Según Tellado, "cuando todo está podrido en el Gobierno" hay que "mirar es al número uno" porque "nada de todo esto habría sido posible sin la connivencia y sin la autorización" de Pedro Sánchez. A su entender, esa "corrupción sólo ha sido posible gracias a que esas personas de las que ahora Sánchez se desentiende tenían mano dentro del Gobierno y eran capaces de amañar contratos con dinero público y llevarse mordidas a cambio".

"Veremos si eran para financiar al partido, como se puede desprender de alguno de los audios, o veremos si se lo llevaban calentito para casa", ha manifestado, para insistir en que "la realidad" es que Sánchez era "conocedor de todo esto" pese a la "representación teatral" del pasado jueves en la sede del PSOE y que, a su juicio, es "digna de los Óscar".

Tras insistir en que Sánchez es "el kilómetro cero de la corrupción", ha exigido que esta misma semana ofrezca explicaciones en el Congreso y ha anunciado que su partido va a pedir una reunión de la Junta de Portavoces para solicitar un Pleno monográfico este mismo jueves.

Tellado ha indicado que hace una semana vieron comparecer un Pedro Sánchez "victimizado", "decepcionado" y "cabizbajo" pero este lunes vieron "de vuelta al Sánchez soberbio" y "sin escrúpulos". A su juicio, "ha vuelto el que ampara, encubre y patrocina la corrupción desde su Gobierno y desde su partido".

"Vaya representación teatral la de la semana pasada y vaya capa de maquillaje para tapar el sonrojo que yo creo que ya no le asiste. Ayer Sánchez le ha subido una marcha más a esa huida hacia adelante que protagoniza y que lleva siendo toda esta legislatura", ha afirmado.

"SABÍAN QUE LES ESTABAN INVESTIGANDO"

Según Tellado, cuando Sánchez convoca las elecciones de julio de 2023 y va a una investidura "imposible" y "dispuesto a ceder en todo, es "porque sabe que esto va a estallar y necesita tener el control del Gobierno".

"Sabían que les estaban investigando. Lo sabían todos y lo sabía también Sánchez. Por eso no es creíble la cara de estupefacción y la cara de sorpresa y esa tristeza que le atenazaba la semana pasada", ha abundado, para añadir que desde entonces lo que han hecho es "intentar taparlo todo".

En este sentido, ha subrayado que Sánchez lleva "años haciéndole luz de gas a todo un país" y "negando y ocultando lo que al final se ha confirmado", dedicándose a "sembrar dudas sobre la justicia" y calificando de "pseudomedios" a aquellos medios que "llevaban años contando lo que hoy saben que era cierto".

"El problema es que los pillaron antes y se les ha visto el truco. Ni los jueces eran prevaricadores, ni la UCO era corrupta, ni los medios eran mentirosos. Quien era prevaricador era el PSOE, quien era corrupto era el PSOE y quien era mentiroso era el PSOE. Y el líder de ese PSOE, que amañaba obras, que cobraba mordidas y que lo negaba, era Sánchez", ha enfatizado.

VE UNA "BROMA" EL ANUNCIO DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras reiterar que el PSOE se ha dedicado esta legislatura a "tapar" la corrupción, ha indicado que es una "broma" que Sánchez anuncie una comisión de investigación en el Congreso tras el informe de la UCO que ha acabado con la salida de Santos Cerdán, su 'número tres' en el PSOE.

"¿Cómo pueden decir que van a crear una comisión de investigación en el Congreso si la que crearon cuando saltó el caso Koldo la cerraron sin ni siquiera citar a Ábalos, a Koldo y a Aldama? ¿Pero qué broma es esta? Es una tomadura de pelo que nos digan que una legislatura que nació para tapar la corrupción se va a destinar ahora a combatirla", ha declarado.

Tellado ha afirmado que "defender a los corruptos ha sido la única razón de ser de una legislatura sin presupuestos, sin leyes y sin proyecto" y ha añadido que mientras el Gobierno "sigue cayéndose a pedazos" tras las últimas dimisiones de altos cargos.

RETA A SÁNCHEZ A NO TENER "MIEDO" A LAS URNAS

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que Sánchez es un "presidente derrotado" que "ya no cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad española". Sin embargo, le ha recriminado que no quiera convocar elecciones para que los españoles se expresen en las urnas, no vaya a ser que "voten mal".

"Ayer nos retó a que si estábamos tan convencidos de que el Gobierno había perdido la mayoría parlamentaria, presentásemos una moción de censura con esa chulería pendenciera que le caracteriza. Pero de lo que estamos convencidos es de que ha perdido la mayoría social", ha dicho, para retar al presidente del Gobierno a convocar elecciones y "no tener miedo a la democracia".

Finalmente, Tellado ha afirmado que el PP exige a Sánchez "explicaciones", "dimisiones" y "elecciones". "El Gobierno está quebrado, Pedro Sánchez es un presidente zombi que tiene secuestrado a un Partido Socialista que ha perdido el honor, el orgullo y la decencia", ha resaltado.