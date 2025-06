Podemos pedirá una comisión en el Congreso para investigar al PSOE y forzar a Sánchez a dar explicaciones por corrupción

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha anunciado que su partido va a solicitar el registro de una comisión de investigación en la Cámara Baja para que se conozca "el alcance de la corrupción del PSOE" y para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que dar "todas las explicaciones" en la sede de la soberanía nacional.

En declaraciones a los medios durante la jornada de Puertas Abiertas del Congreso, Sánchez Serna ha justificado la necesidad de la comisión asegurando que el jefe del Ejecutivo debe "todavía muchas explicaciones" y, "sobre todo, tiene que depurar todas las responsabilidades y decirnos si esta trama corrupta llegó al Gobierno"

"Desde Podemos vamos a registrar ya una comisión de investigación para que se conozca el alcance de la corrupción del Partido Socialista y para que Pedro Sánchez tenga que dar todas las explicaciones aquí, en el Congreso de los Diputados y en la sede de la soberanía popular y nacional", ha indicado, aunque necesitarán el apoyo de dos grupos parlamentarios o al menos 70 diputados para que salga adelante.

El dirigente de Podemos cree que el posible amaño de contratos públicos para el cobro ilegal de comisiones por parte del hasta el jueves 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, en connivencia con su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, "demuestra que esto apunta al corazón PSOE" y también "a gobiernos controlados por el PSOE".

Después de decir que este no es el 'caso Koldo', sino "otro" 'caso PSOE', ha afirmado que "no vale pedir perdón" y "no valen los gestos compungidos o las buenas palabras", y que en cambio "hace falta mucho más".

VERÍAN "INEXPLICABLE" QUE CERDÁN NO RENUNCIASE A SU ESCAÑO

Preguntado sobre si teme que Santos Cerdán finalmente no renuncie a su acta como diputado en el Congreso, Sánchez Serna ha respondido que "sería algo inexplicado", porque fue "el mismo afectado" quien aseguró que lo haría para "defenderse mejor".

"Que pasara al Grupo Mixto sería una situación que añadiría aún más vergüenza a todo lo que estamos viendo", ha analizado, dado que Podemos ya comparte grupo con el ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

Sobre los motivos que le llevarían, como mínimo, a retrasar su renuncia al Congreso, el diputado de Podemos ha señalado como la más probable que Cerdán se quiera "proteger de algo" manteniendo su condición de aforado.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA AL BIPARTIDISMO

Con todo, ha asegurado que una cuestión de confianza de Pedro Sánchez no serviría para "atajar la corrupción del PSOE", siendo solo válido para solucionar la situación que Sánchez tome "medidas valientes" y devolviendo "hasta el último euro que se ha robado en esas comisiones ilegales".

También ha recordado a la ciudadanía que "no hay que conformarse entre lo malo y lo peor", y que hay otras opciones políticas más allá del bipartidismo como Podemos que, según ha detallado, se pone a construir desde ya "una alternativa de corrupción cero".

"Podemos es un partido que tiene 11 años, que ha gobernado el Gobierno de España, que ha estado también en gobiernos de comunidades y de ayuntamientos y que en todo ese tiempo no ha tenido ningún caso de corrupción. Por tanto, frente a esa resignación que hoy siente mucha gente, nosotros decimos que es posible levantar una alternativa de izquierda valiente y, sobre todo, honrada", ha zanjado.