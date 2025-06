La UCO cree que el PSOE cesó a Ábalos y Koldo por cobrar mordidas al "ayudar a empresas a espaldas del partido"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el PSOE habría cesado al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García después de descubrir que ambos habrían "podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido", un extremo del que estaría al tanto el hasta hoy 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán.

Así se detalla en el informe que los agentes han aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la UCO recoge audios en los que se detalla que Cerdán habló con Ábalos y con Koldo para tratar de frenar el "ruido" que le había llegado de distintos territorios sobre esas supuestas mordidas.

La UCO sostiene que, en realidad, lo que había eran "dos operativas: una asociada a Cerdán, que sería el encargado de gestionar los pagos y que no estaría siendo objeto de reproche, y otra aparentemente desvinculada de Cerdán". Esta última llegó a levantar "miedo y preocupación" en el entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE.

Todo ocurrió en enero de 2021, cuando Cerdán mantuvo una conversación con Koldo tras haber escuchado que éste "habría solicitado dinero a empresas pequeñas a cambio de adjudicarles contratos". El exasesor de Ábalos reconoció haber ayudado a las mismas, pero sin haber recibido ninguna compensación.

Para la Guardia Civil es "llamativo que por parte de Cerdán se le estuviera recriminando a Koldo haber pedido dinero a empresas por adjudicarles contratos, a la par que reconocen haberse entregado dinero derivado de licitaciones otorgadas por el Ministerio".

"PARA QUE DESCONFÍES DE MI, PREFIERO MARCHARME"

Koldo llegó a dar detalles de "todo su patrimonio y la procedencia del mismo", pero las explicaciones no parecieron convencer a Cerdán. Eso llevó a que Koldo amenazase con abandonar su puesto, llegando a pedir -si eso ocurría--, una compensación para poder subsistir. "Para que desconfíes de mi persona, yo prefiero marcharme", le espetó.

El entonces asesor de Ábalos aseguró a Cerdán que le habían "prometido ganar cuatro mil pavos". "Y sí no José (Abalos), seguro que buscará un sitio para mí", añadió. Koldo, no obstante, reconoció haber recibido "regalos" de las "47 empresas" a las que ayudó, en forma de "gulas, champán, vino o un jamón".

A esa discusión se unió poco después Ábalos, que "pretendió no conocer las empresas concretas a las que había ayudado", según la UCO. Después de que el ministro abandonase la conversación, Cerdán volvió a insistir y pidió a Koldo que le diese explicaciones y reconociese si había "cogido dinero de algún empresario".

Cerdán, inicialmente, habría "tratado de defender a Koldo", con la creencia de que su incremento patrimonial vino por una herencia. "Pero claro* me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía (...) Koldo, todos te utilizan* seguramente se benefician otros. Te utilizan y el muerto te cae a ti", le dijo Cerdán.

"JOSÉ LUIS, ESTO NOS PUEDE PERJUDICAR"

En un punto, Koldo le dijo que antes de hablar con Ábalos tendría que haber ido primero a él. "Antes de hablar con él, que se acojona, habla conmigo", espetó. Cerdán le contó que la revelación la hizo en casa de Ábalos. "Estábamos hablando de todo y tal, y digo, me preocupa el ruido que hay José Luis, esto nos puede perjudicar", indicó.

Koldo trató de interrumpirle, pero Cerdán le repitió: "Coño, ¡hay que parar el ruido!, y punto, ya te lo he dicho". La Guardia Civil cree que "esta cuestión a la integridad de Koldo aparentemente no habría afectado a la relación entre éste y Cerdán".

Sin embargo, los agentes subrayan que, "bajo este contexto en el que se cuestionó la integridad de Koldo e indirectamente también la de Ábalos por haber recibido presuntamente pagos de empresarios aparte de los percibidos de Cerdán, el 12 de julio de 2021 Ábalos fue cesado como ministro de Transportes, abandonando Koldo su cargo junto a él".