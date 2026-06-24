Sánchez reivindicará hoy su gestión ante las críticas por las causas judiciales del PSOE

Madrid, 24 jun (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este miércoles su gestión ante el pleno del Congreso con motivo de su comparecencia por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios de investidura a que dé todas las explicaciones necesarias.

Sánchez, según fuentes de su Ejecutivo, pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales que se han aprobado durante su mandato.

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La petición de comparecencia fue planteada por el propio Gobierno y por los grupos de ERC y mixto, para dar cuenta de su posición ante últimas investigaciones judiciales como las relativas a la exmilitante socialista Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A ello se sumará la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el caso mascarillas y por la que el empresario Víctor de Aldama evitará la cárcel, y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra la esposa del presidente, Begoña Gómez.

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Sánchez mantendrá su apoyo a Zapatero, y respecto a la sentencia del caso mascarillas, reiterará la condena que el Gobierno ya ha hecho pública ante comportamientos como el de Ábalos que considera que se alejan de los principios que rigen al Ejecutivo.

Pero rechazará dimitir y contrastará la forma de actuar del PSOE ante los casos de corrupción con la del PP.

Además, se dirigirá a sus socios de investidura, que en algunos casos le han pedido poner ya fin a la legislatura, para asegurarles que merece la pena seguir y aprobar más medidas en favor del interés general de los ciudadanos. EFE

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