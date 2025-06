Feijóo llama a "rebelarse contra la degradación" y reta a Sánchez: "Ríndase a la democracia y convoque elecciones"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a los españoles a "no callar" y "rebelarse contra la degradación" del Gobierno a través de "una revolución de la decencia" en las calles hasta que haya elecciones. De hecho, ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dejar de "esconderse" ante los casos de presunta corrupción que se están conociendo y tener el "coraje" de ir a las urnas, "rindiéndose a la democracia".

"España necesita una revolución, la revolución de la decencia y de la libertad. Y la vamos a liderar desde las calles y hasta las urnas, pasando por las instituciones. Y para esa revolución que comienza hoy, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país", ha proclamado Feijóo en la concentración que el PP ha convocado en la Plaza de España de Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'.

Durante su intervención, Feijóo ha cifrado en más de 100.000 personas los asistentes a esta movilización, en la que ha estado arropado por casi todos 'barones' territoriales del PP --por motivos de agenda se ausentaron los presidentes de Aragón, Cantabria y La Rioja-- y por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra de asistentes a unas 50.000 personas.

"ESTO NO VA DE SIGLAS SINO DE DECENCIA"

Los miles de congregados en Plaza de España, donde las temperaturas marcaban 34 grados, han coreado lemas como 'Pedro Sánchez, dimisión'. Además, han contado desde antes de las 11.00 horas con la animación de DJ Pulpo, que ha clamado contra las "mentiras" del jefe del Ejecutivo que, según ha dicho, "abochornan a todo el mundo".

Se ha sumado también a esta convocatoria de Feijóo, que ha llegado acompañado por su esposa Eva Cárdenas y su hijo, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exportavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y el expresidente del PP catalán y exfundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras.

Feijóo, que en la última semana había pedido que no hubiera simbología del PP para atraer a votantes de PSOE y Vox, ha resaltado en su discurso que "esto no va de siglas". "Y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. Esto va de algo mucho más grande, esto va de decencia, de dignidad democrática, esto va de España. Y esto es lo que hemos venido a defender", ha proclamado.

PIDE A SÁNCHEZ QUE DEJE DE "ESCONDERSE"

Durante su intervención, el líder del PP ha acusado al Gobierno de haber "manchado" y llenado todo de "corrupción, cloacas y mentiras", subrayando que "España no es un cortijo" y los españoles no son "siervos" de Sánchez.

"España no se calla. ¿Cómo va a callar España ante este dislate y ante esta decadencia?", ha interpelado Feijóo desde la tribuna, para asegurar que los españoles son "una sociedad viva, valiente y comprometida" y lo van a decir "alto y claro".

Según Feijóo, Sánchez quiere "una sociedad anestesiada", que "no salga a la calle". Sin embargo, ha asegurado que los implicados en todos los escándalos tendrán que responder ante la Justicia. "El Estado funcionará. Los españoles responderán y yo estaré a altura de este gran país", ha afirmado.

"RÍNDASE A LA DEMOCRACIA, CONVOQUE ELECCIONES, LAS QUEREMOS YA"

A su llegada a la protesta, la sexta desde que llegó a la Presidencia del PP en 2022, Feijóo ya había dicho a los periodista que estaba "muy contento" por la acogida que había tenido la manifestación del PP pese a las altas temperaturas y había pedido a Sánchez que "escuche" a los españoles ya que no les deja "hablar en las urnas".

Ese mensaje ha reiterado después desde la tribuna de oradores instalada en Plaza de España: "Ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto, nadie, ni los suyos. Hágalo, hágalo si es tan demócrata como dice", ha espetado al presidente del Gobierno.

En este punto, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de esconderse", de "mentir" y de "huir". "España está preparada y yo estoy listo y solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles", ha espetado a Sánchez.

A su entender, "cualquier persona decente hace tiempo que ya habría devuelto la palabra a los españoles". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que "no escogerá esta salida honrosa quien lleva actuando tantos años con deshonor".

UN PP CON "DISTINTOS ESTILOS" PERO CON OBJETIVO DE ECHAR A SÁNCHEZ

Según el líder del PP, con "esta degradación" han de "acabar los españoles" pero ha pedido no hacerlo "enfadados" aunque lo estén. "No lo hagamos con furia, aunque nos lo pida el cuerpo. Hagámoslo con grandeza, uniendo a la mayoría silenciosa que ha dejado de serlo cívicamente", ha defendido.

"Esto es lo que os pido. Mirad. Hay en mi partido y fuera de él distintos estilos, distintas intensidades, pero el mismo objetivo que compartimos, que es cambiar esta situación y cambiar este Gobierno", ha declarado.

Feijóo ha asegurado que a él no le "sobra ningún español" y no quiere una nación con "muros" sino con "puentes". "Por eso yo no quiero un frente de la ira, porque España no necesita revancha, necesita concordia y la revolución de la decencia y de la libertad", ha manifestado.

El jefe de la oposición ha asegurado que él sabe cuál es sitio y "nadie le va a mover la centralidad", que es el "único espacio capaz de volver a reunir a la mayoría de españoles que otros se han empeñado a dividir". Además, ha recordado que eso es lo que hizo en el pasado el expresidente José María Aznar porque es lo que "va a abrir la puerta al Palacio de la Moncloa".

"Mi objetivo no es uno, son dos. Es volver a ganar a Pedro Sánchez, pero sobre todo, y después de esto, dar un nuevo gobierno a España. Dos objetivos. No vale con uno. No vale con ganar, ya lo hemos visto. No vale con ganar, aunque pierda intentará seguir", ha avisado Feijóo.

LANZA UN MENSAJE A VOX, QUE EN ESTA VEZ NO MANDÓ A NADIE

En este contexto, ha asegurado que cada español "tiene que tomar partido" "entre ser cómplices o no", "entre los desmanes o la limpieza", "entre la decadencia o la decencia". "Nuestro partido se llama España. Y por eso no nos vamos a callar. Y no nos vamos a acostumbrar a esta degradación de la vida pública", ha garantizado ante un público que gritaba 'Sánchez, dimisión'.

En este punto, ha lanzado un mensaje a Vox al recalcar que el PP no se va a "equivocar jamás de adversario", criticando que los de Abascal se "empeñen en hacer mas oposición a la oposición que al peor Gobierno de la historia". A diferencia de otras movilizaciones del Partido Popular, Vox no ha enviado en esta ocasión a ningún representante.

Finalmente, Feijóo ha dicho que se comprometía con los españoles "no solo a ganar" sino a "dar a España un Gobierno decente y a gobernar decentemente". "Tenéis mi palabra. Cuento con todos vosotros. Vuestra responsabilidad no termina hasta que no pasemos la página", ha dicho a los asistentes, a los que ha conminado a "tomar partido por España".