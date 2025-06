Dos detenidos en Álava y otro en Valencia en una operación contra el yihadismo

Maite Cazorla, baja para el Eurobasket al no recuperarse de su lesión de rodilla Maite Cazorla abandona la concentración de la selección española por una lesión de rodilla y no participará en el Eurobasket 2023, según informa la Federación Española de Baloncesto

El PP amaga con no acudir a la Conferencia de Presidentes si no se tratan sus propuestas El PP plantea una posible ausencia en la Conferencia de Presidentes en Barcelona si no se incluyen temas como crisis energética y financiación autonómica, amenazando con acciones legales si se ignoran sus demandas