Chefs con estrella Michelin descubren el arte del marisqueo antes de llegar a la cocina

José Carlos Rodríguez

Noia (A Coruña), 2 jun (EFE).- Reconocidos chefs con estrella Michelin han acudido este lunes a la ría de Muros y Noia, concretamente a la playa de Testal, para comprobar cómo se cría y se siembra el marisco que luego acaba en el plato, en el marco de la undécima edición de la cita gastronómica 'Estrelas no Camiño'.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, junto con varias mariscadoras y el secretario general de la Cofradía de Pescadores de Noia, Adelo Freire, han recibido a los cocineros, que se han mojado los pies para ver cómo se planta el marisco.

"Es una gran satisfacción poder contar aquí con cerca de 30 cocineros que atesoran entre todos unas 70 estrellas Michelin", ha dicho Merelles, que ha asegurado que se trata de una oportunidad y una inmersión para los chefs, ya que pueden conocer los productos más extraordinarios de la gastronomía gallega en profundidad, desde que se crían y plantan hasta que luego llegan a las lonjas.

"Este tipo de actos ponen en valor la gastronomía gallega pero también a Galicia como destino turístico", a la vez que a un sector tan "importante" como el de las mariscadoras, a las que reconocidos chefs como los hermanos Torres, Yayo Daporta, Lucía Freitas o Carme Ruscalleda, entre otros, han aplaudido a su llegada.

Rosa, mariscadora veterana de la ría, les ha explicado que la almeja 'japónica' es la que mejor se da en la ría, porque es "la que más aguanta", a pesar de que es una especie invasora, que se introdujo en la ría por error pero que ha ido evolucionando y supone "el sustento" del sector.

También ha mencionado la calidad de la variedad 'babosa', "la más rica para platos como almejas a la marinera"; o la 'fina', que es la que más se cotiza porque aguanta hasta 15 días fuera del agua.

Las mariscadoras han recorrido la playa hasta que el agua cubría los tobillos para hacer una demostración de cómo se siembran las crías de los bivalvos y han mostrado la técnica para recoger el marisco a través de grandes rastrillos, con los que comprueban las medidas óptimas de los moluscos, que luego depositan en un capacho con flotador.

En esta experiencia han participado los cocineros María Gómez y Adrián de Marcos, del restaurante Magoga, en Cartagena (Murcia), donde cuentan con una estrella Michelin desde 2020.

Ambos han reconocido que sirven un menú "más mediterráneo", de cercanía, pero a veces meten productos de otras latitudes, entre ellas el berberecho de la ría gallega.

Gómez ha explicado a Efe que su lubina salvaje incluye precisamente el berberecho, un producto "increíble" que ahora han tenido la oportunidad de observar más de cerca y comprender cómo se recoge.

"Al final se ve directamente en las pescaderías pero recoger este producto lleva un trabajo enorme y hay que valorarlo más", ha expresado.

Tras esta experiencia en la ría, los cocineros han almorzado en la lonja de Noia un menú elaborado por los cocineros de los restaurantes Ríos en O Freixo (Outes) y O Ferro, en Santiago.

Como no podía ser de otra manera, no han faltado berberechos, navajas ao 'carneiro', además de ensaladilla de pavo, empanada de trigo con raya, empanada de millo con 'xoubas', arroz de alga nori, erizo y vieira de Cambados y de postre tarta de Santiago y cremoso de 'Queixo do Cebreiro' con compota de manzana de Outes.

Tras el almuerzo, los chefs se desplazarán hasta Casa Barqueiro, en Gonte, en el municipio de Negreira (A Coruña), donde se celebra el acto central de 'Estrelas no Camiño', en el que tendrá lugar una feria gastronómica y una cena cóctel en la que se recaudarán fondos destinados a la Asociación Salud Mental A Creba y a la Fundación de personas con discapacidad intelectual de la comarca de A Barcala. EFE

