Ayuso asegura que la Guardia Civil "no tiene por qué" soportar un Gobierno sin "límites"

Madrid, 1 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que la Guardia Civil "no tiene por qué" soportar un Gobierno de Pedro Sánchez que "no conoce límites" y que "no soporta que cada funcionario haga su trabajo".

Así lo ha asegurado en una acto de balance del ecuador de legislatura en el madrileño Parque Berlín, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia al gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud, Juan Vicente Bonilla, por los mensajes que intercambió con un confidente cuando era capitán de la UCO de la Guardia Civil y que se han publicado en varios medios.

La presidenta madrileña ha trasladado su apoyo a una "de las instituciones más queridas por todos los españoles" y se ha cuestionado sobre qué pasará "por este camino": ¿Un País Vasco gobernado por Bildu, como Navarra? Mientras aquellos que dicen que volverán a repetir el golpe ya lo tienen todo, hasta los interventores; el dinero de todos que ponemos, especialmente desde Madrid, con la justicia amordaza", ha asegurado.

Sobre este tema también se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien durante su intervención ha asegurado que el Gobierno de España "miente como bellaco" con "bulos" que ponen en duda a un guardia civil que "dice que tiene miedo de que le pongan una bomba lapa en los bajos del coche".

"Es inaceptable como mienten, poniendo el honor de un guardia civil en entredicho, poniendo en duda el honor de toda la Guardia Civil, poniendo en duda el honor de la Judicatura, de la Fiscalía y de todos los contrapesos", ha remarcado.

"Es para que dimitan todos, desde Sánchez hasta el último ministro", ha insistido. EFE

(foto)(vídeo)